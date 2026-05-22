La biodiversità secondo i bambini: “Se sparite voi, perdiamo tutti”

La biodiversità vista dai bambini è commovente. È fatta di volpi, ricci, pesci, lupi, tartarughe, farfalle, panda, pappagalli, boschi pieni di vita, un pianeta pieno di animali, messaggi semplici come “il nostro futuro vive nei boschi”, “se aiutiamo la natura, la natura ci aiuterà”, “gli animali fanno parte del nostro domani”. In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, l’Ente nazionale protezione animali (Enpa) ha chiesto ai bambini della scuola primaria di raccontare la biodiversità e ha raccolto una serie di disegni e messaggi che saranno consegnati oggi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a una lettera firmata dalla presidente Enpa Carla Rocchi.

La biodiversità vista dai bambini è piena di animali colorati

L’Enpa ha scelto di coinvolgere i bambini chiedendo il loro punto di vista in immagini e disegni sulla natura e sulla biodiversità. Il messaggio dei più piccoli è semplice e potente al tempo stesso: gli animali sono una parte fondamentale del mondo e della natura; nei disegni che hanno realizzato compaiono famiglie di volpi, lupi nei boschi, orsi accanto ai cuccioli, pesci, uccelli in volo e richiami alla protezione della fauna selvatica.

L’iniziativa dell’Enpa richiama l’articolo 9 della Costituzione, secondo cui la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

“Abbiamo scelto di dare voce ai bambini – afferma Carla Rocchi – perché spesso riescono a raccontare con semplicità ciò che gli adulti rischiano di dimenticare: gli animali non sono bersagli, ma parte fondamentale della nostra vita e del nostro futuro. Nei loro disegni c’è la richiesta chiara di un Paese che protegga davvero la natura e chi la abita”.

Italia, biodiversità a rischio

L’Italia è uno scrigno di biodiversità in pericolo, con specie animali e vegetali che rischiano di sparire per sempre – risultano a rischio oltre 240 specie animali e vegetali, è minacciato il 23% dei mammiferi e il 27% degli uccelli nidificanti.

C’è una situazione molto critica per la fauna selvatica, colpita da bracconaggio, uccisioni illegali, tentativi di indebolirne la protezione.

Il richiamo è al contestatissimo ddl caccia e al declassamento della protezione del lupo, specie particolarmente a rischio. L’Enpa ricorda che, secondo il Ministero dell’Ambiente, oltre 300 lupi sono vittima ogni anno di atti illegali, mentre di recente il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è stato teatro di un grave episodio di avvelenamento di massa che ha portato complessivamente alla morte di 21 lupi. Anche i centri di recupero degli animali selvatici dell’Enpa registrano un aumento di animali ricoverati per ferite di arma da fuoco e avvelenamenti.

“Se sparite voi, perdiamo tutti”

La tutela della biodiversità, ricorda l’associazione, non può fermarsi a principio scritto ma deve tradursi in azioni concrete: contrasto efficace al bracconaggio, maggiori controlli, applicazione rigorosa delle sanzioni e rafforzamento reale della protezione della fauna selvatica.

L’iniziativa realizzata insieme ai bambini vuole chiedere che la tutela degli animali e degli ecosistemi torni al centro dell’agenda politica, raccogliendo simbolicamente l’appello delle nuove generazioni. Perché, come scrivono i bambini nei loro disegni, “Se sparite voi, perdiamo tutti”.

Vale la pena richiamare anche i ringraziamenti dell’Enpa alle classi che hanno partecipato al progetto: la classe IV D del I.C. Parco della Vittoria – Plesso “Giacomo Leopardi” di Roma, la classe IV C dell’IC Casalotti 259, le quarte e quinte delle scuole di Albanella e Matinella dell’IC Albanella ( SA) e “i tanti bambini che hanno risposto all’iniziativa e hanno deciso di regalarci il loro sguardo sulla biodiversità”.