La tutela della Privacy nell’era digitale, il Garante presenta la Relazione 2021

La tutela della privacy nell’era digitale delle piattaforme online, in un periodo segnato da un’emergenza sanitaria e dalla guerra: questo il focus della Relazione sull’attività 2021 del Garante Privacy, presentata oggi dall’Autorità: il racconto di un anno particolarmente impegnativo, caratterizzato dalla necessità di assicurare, da una parte, un funzionale trattamento dei dati – in particolare di quelli sulla salute – e, dall’altra, il rispetto dei diritti delle persone.

L’Autorità ha affrontato, dunque, questioni delicate, come le implicazioni etiche della tecnologia; l’economia fondata sui dati; le grandi piattaforme e la tutela dei minori; i big data. E poi, ancora, l’intelligenza artificiale e le problematiche poste dagli algoritmi; gli scenari tracciati dalle neuroscienze; la sicurezza dei sistemi e la protezione dello spazio cibernetico; il diffondersi di sistemi di riconoscimento facciale; la monetizzazione delle informazioni personali; il fenomeni del revenge porn e dello sharenting.

Privacy, revenge porn e cyberbullismo

Diverse le attività svolte dal Garante Privacy in merito a due problematiche legate allo sviluppo dei social media e delle piattaforme online: il revenge porn e il cyberbullismo.

Le segnalazioni pervenute in materia di cyberbullismo riguardano prevalentemente la pubblicazione di post denigratori e diffamatori, nonché di fotografie, anche a carattere intimo (spesso sfuggite al controllo dello stesso minore che le ha inserite in chat private). A tutela delle vittime di cyberbullismo, l’Autorità assicura, sulla base della legge n.71/2017, procedure di intervento e ha proseguito nel lavoro di sensibilizzazione per il contrasto al fenomeno.

Un elemento di novità nell’anno 2021 è rappresentato poi dall’impegno rivolto nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno della diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo, o comunque senza il consenso della persona (revenge porn e pornografia non consensuale).

Stanzione: Il legislatore ha attribuito al Garante Privacy la funzione di tutela dal revenge porn: si può chiedere all'Autorità il blocco del caricamento di contenuti intimi. I primi provvedimenti si sono dimostrati efficaci nel prevenirne la diffusione

In particolare, a partire dal marzo 2021 l’Autorità ha offerto la propria collaborazione nell’ambito di un progetto di Facebook Inc. (NCII, Non-Consensual Intimate Image) di azione preventiva al fenomeno del revenge porn, mettendo a disposizione un canale di emergenza per segnalare il rischio di una possibile diffusione non consensuale, all’interno delle piattaforme Facebook e Instagram, di contenuti privati a carattere sessualmente esplicito.

Inoltre, nel 2021, il legislatore ha affidato al Garante il compito di intervenire anche preventivamente per contrastare il fenomeno e aiutare le persone che temono la diffusione di foto o video intimi senza il loro consenso, legittimando anche gli ultraquattordicenni a presentare istanza al Garante.

E sul fronte della tutela online dei minori, il Garante ricorda l’azione di vigilanza sull’età di iscrizione ai social. In particolare, l’Autorità ha imposto a Tik Tok misure per tenere fuori dalla piattaforma gli utenti giovanissimi, facendo rimuovere centinaia di migliaia di account di iscritti sotto i tredici anni.

La tutela dei consumatori

Sul fronte della tutela dei consumatori il Garante è intervenuto in particolar modo contro il telemarketing aggressivo, con l’applicazione di pesanti sanzioni (per un importo complessivo di 38 milioni di euro nel solo 2021), la maggior parte delle quali riguardano utilizzo senza consenso dei dati degli abbonati. “L’attività di accertamento ha consentito di fare emergere una sorta di “sottobosco” di sub-fornitori, che operano spesso in condizioni di illegittimità”, ha spiegato il Garante.

Le segnalazioni e i reclami sulle attività di telemarketing hanno riguardato in particolare contatti indesiderati per finalità commerciali o promozionali; attività diffusamente impiegate da grandi compagnie del settore telefonico ed energetico in grado di sviluppare, attraverso le loro reti di agenzie, una grande quantità di chiamate pubblicitarie.

Sulla questione del Telemarketing illegale, l’Unione Nazionale Consumatori appoggia l’adozione di un codice di condotta che, promuovendo la responsabilizzazione dei titolari, possa favorire comportamenti virtuosi.

“Proposta condivisibile. Utile un codice di condotta che responsabilizzi i call center. In effetti le sanzioni fino ad ora non hanno avuto alcuna efficacia e non hanno svolto un effetto deterrente. Ecco perché andrebbero consentite multe ben più pesanti, che scoraggino i comportamenti scorretti”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Vanno poi previsti dal legislatore indennizzi automatici per i consumatori che ricevono telefonate moleste nonostante siano iscritti al Registro delle Opposizioni. Solo così ci sarà un incentivo a segnalare i call center irrispettosi delle regole e il quadro sanzionatorio favorirà comportamenti virtuosi”, conclude Dona.

Privacy, l’azione del Garante contro gli attacchi informatici

Nel 2021 sono significativamente aumentati gli attacchi informatici. Il Garante ha richiamato, dunque, l’attenzione di pubbliche amministrazioni e imprese sulla necessità di investire in sicurezza e ha fornito indicazioni, in particolare, su come difendersi dai ransomware, software che prendono “in ostaggio” un dispositivo elettronico per poi “liberarlo” a fronte del pagamento di somme di denaro. Una minaccia, questa, che si è particolarmente diffusa anche nel nostro Paese.

Significativo a questo proposito il numero dei data breach notificati nel 2021 al Garante da parte di soggetti pubblici e privati: 2071 (con un aumento di circa il 50% rispetto al 2020), molti dei quali relativi alla diffusione di dati sanitari, che hanno portato anche a sanzioni. Interventi dell’Autorità hanno riguardato in questo ambito anche grandi piattaforme social come Facebook e LinkedIn.

