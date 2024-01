Libri, Aie: il mercato tiene in chiaroscuro. Il prezzo medio aumenta dell’1,5% ma meno dell’inflazione

Nel 2023 gli italiani hanno speso per i libri un po’ di più rispetto al 2022 ma hanno comprato meno copie. Il prezzo medio del libro è di 15,17 euro, in aumento dell’1,5% ma meno rispetto all’inflazione che ha segnato più 5,7%. Narrativa italiana, manualistica e saggistica hanno segno positivo in valore mentre sono stabili le vendite del libri per bambini (più 1%) e diminuiscono di oltre il 10% i fumetti, che avevano segnato un boom di vendite negli anni passati.

Sono i dati che vengono da “Il mercato del libro di varia in Italia nel 2023”, l’analisi di mercato sull’editoriale trade nel 2023 diffusa dall’Associazione italiana editori (Aie) e realizzata in collaborazione con Nielsen BookScan e IE Informazioni Editoriali. Nel trade, o varia, sono conteggiati i libri a stampa di narrativa e saggistica, compresi i titoli per bambini e ragazzi ed esclusa la scolastica, comprati nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione.

Libri, Aie: “Tenuta in chiaroscuro rispetto al futuro”

“Il mercato del libro registra nel 2023 una tenuta sostanziale, da leggere in chiaroscuro rispetto al futuro”, evidenzia una nota dell’Aie. Le vendite dell’editoria trade in Italia nel 2023 sono state infatti pari a 1,697 miliardi di euro a prezzo di copertina, in crescita dello 0,8% rispetto all’anno precedente (più 14,1% sul 2019). Le copie sono state invece 111,85 milioni, in flessione dello 0,7% sull’anno precedente (più 12,6% sul 2019).

Nel 2023 il prezzo medio di copertina dei libri comprati è stato di 15,17 euro, in crescita dell’1,5% rispetto l’anno precedente. Nei 12 mesi, l’inflazione è stata invece del 5,7%. Tra il 2019 e il 2023, il prezzo dei libri venduti è cresciuto del 2,6%, contro una crescita generale dei prezzi del 15,7%.

“Numeri che testimoniano la riduzione dei margini di guadagno degli editori, ma anche il loro sforzo per tenere bassi i prezzi per non deprimere la domanda di libri e di lettura nel nostro Paese”, spiega l’Aie.

Recuperano terreno le librerie, che rappresentano il primo canale di vendita dei libri con il 54,7% (53,5% nel 2022) di tutto il mercato trade nel 2023 ma 10 punti sotto i valori pre-pandemia. L’online si attesta al 40,7% (41,9% nel 2022), stabile la grande distribuzione al 4,6%. Anche se le vendite di ebook sono cresciute del 2,5% e gli abbonamenti per gli audiolibri del 12%, gli italiani preferiscono la carta: ebook e audiolibri pesano su un mercato complessivo solo il 6%.

Le vendite e la top ten del 2023

Se si guarda alle vendite per genere, la narrativa italiana segna una crescita del 7,2% a fronte di un calo della narrativa straniera del 3,6%. La manualistica (non universitaria, ovvero how to do e self help) cresce del 4,7%, la saggistica di divulgazione del 4,6%, i libri per bambini e ragazzi dell’1%. In calo la saggistica specialistica (-1,7%), e i fumetti (-10,6%, dopo il boom del 2021-2022).

Interessante la top 10 dell’anno dove sette titoli su dieci sono di autori italiani. Al primo posto si piazza Spare – Il minore, il libro del principe Harry. Gli italiani presenti in classifica sono fra gli altri Francesca Giannone (seconda posizione nella top 10), Michela Murgia, Niccolò Ammaniti.

