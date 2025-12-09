Dati di Transparency International e il dossier di Libera descrivono un’Italia ancora vulnerabile, tra percezione della corruzione e boom di inchieste giudiziarie.

L’Italia si colloca al 52° posto nella classifica globale dell’Indice di percezione della corruzione (CPI) e al 19° tra i 27 Paesi dell’Unione europea. È quanto emerge dall’edizione 2024 del report pubblicato da Transparency International.

Il Corruption Perceptions Index, aggiornato annualmente, attribuisce un punteggio a 180 Paesi e territori sulla base della percezione della corruzione nel settore pubblico, utilizzando 13 diverse fonti internazionali. I risultati sono espressi su una scala da 0 (massima corruzione percepita) a 100 (massima integrità). L’Italia si conferma così in una posizione intermedia, lontana sia dai Paesi europei più trasparenti sia dagli Stati maggiormente compromessi.

Corruzione e sviluppo globale: un freno ancora potente

L’edizione 2024 del CPI evidenzia come la corruzione continui a rappresentare una minaccia globale complessa e multifattoriale. Nonostante alcuni progressi – 32 Paesi registrano un miglioramento significativo rispetto al 2012 – la situazione resta critica: 148 Stati sono fermi o peggiorati negli ultimi dodici anni. Anche la media mondiale, ferma a 43 punti, conferma una stagnazione preoccupante.

La corruzione, inoltre, emerge come un ostacolo sempre più rilevante per le politiche climatiche: rallenta la pianificazione delle misure di adattamento, compromette la gestione delle risorse e ostacola gli investimenti nella transizione ecologica.

Il 9 dicembre, Giornata internazionale contro la corruzione, ricorda l’importanza di un impegno condiviso contro un fenomeno che, a livello globale, compromette diritti, servizi pubblici, crescita economica e qualità delle istituzioni. Uno strumento cardine nella lotta internazionale resta la Convenzione ONU contro la Corruzione del 2003, primo trattato mondiale giuridicamente vincolante in materia.

Il dossier Libera 2025: boom di inchieste e indagati

A confermare la gravità del fenomeno in Italia interviene il dossier annuale di Libera, “Italia sotto mazzetta“, che fotografa la situazione delle indagini nel periodo 1 gennaio – 1 dicembre 2025. Le inchieste censite sono 96, una media di otto ogni mese, con l’intervento di 49 procure distribuite in 15 regioni. Gli indagati raggiungono quota 1.028, quasi il doppio rispetto ai 588 del 2024.

Il primato spetta al Sud e alle isole, con 48 inchieste complessive, seguite dal Centro (25) e dal Nord (23). La regione con più indagati è la Campania (219), seguita dalla Calabria (141) e dalla Puglia (110). Nel Nord Italia, la Liguria risulta la più coinvolta con 82 indagati, davanti al Piemonte (80).

Le indagini spaziano da mazzette per ottenere certificazioni false fino a favori per appalti sanitari, gestione dei rifiuti, opere pubbliche, licenze edilizie e servizi scolastici. Non mancano concorsi universitari pilotati, scambi politico-elettorali e casi legati alle grandi opere, spesso con la presenza di organizzazioni mafiose.

Un Paese attraversato dagli scandali: da Nord a Sud

Nel 2025 casi di corruzione vengono registrati in tutte le principali città, da Milano a Roma, da Torino a Palermo, passando per realtà provinciali come Prato, Latina e Avellino.

Le inchieste – ancora in fase preliminare, dunque senza accertamento definitivo di responsabilità – delineano un sistema corruttivo stabile, strutturato e in molti casi inserito in logiche organizzate. Nei diversi territori, il ruolo di “garante” del rispetto dei patti corruttivi è ricoperto da figure diverse, a seconda dei contesti economici e politici.

Tra i 53 politici coinvolti nel 2025 (pari al 5,5% del totale), quasi la metà sono sindaci: 24 in tutto. Campania e Puglia registrano il numero più alto di amministratori sotto indagine (13), seguite dalla Sicilia (8) e dalla Lombardia (6).

Secondo Libera, il quadro resta parziale ma significativo: la corruzione appare sempre più normalizzata, una componente percepita come “ordinaria” nei percorsi di carriera pubblica o imprenditoriale. Una dinamica che, premiando i comportamenti disonesti, alimenta una selezione al ribasso e deteriora in maniera silenziosa la qualità dei servizi pubblici, della vita quotidiana e della democrazia stessa.