Mimit: dal 20 luglio arriva l’App Osservaprezzi Carburanti

Dal pomeriggio del 20 luglio sarà disponibile l’App Osservaprezzi Carburanti per trovare il distributore più vicino e confrontare i prezzi. L’annuncio odierno del Ministero

Da lunedì 20 luglio sarà disponibile la nuova App Osservaprezzi Carburanti. Con l’applicazione, i consumatori potranno individuare il distributore di carburanti più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. L’annuncio è del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La nuova App Osservaprezzi Carburanti sarà disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Si tratta di uno strumento, spiega il Ministero, “pensato per offrire ai cittadini un’informazione semplice, trasparente e immediata sui prezzi dei carburanti praticati sul territorio”. L’App permetterà di visualizzare il prezzo medio regionale e di confrontarlo con il prezzo praticato nella stessa giornata da ogni impianto.

“La nuova applicazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento degli strumenti di trasparenza del mercato, a beneficio dei consumatori e della concorrenza”, spiega il Ministero. Che invita inoltre gli utenti a “segnalare eventuali osservazioni sulla precisione dei dati e sulle funzionalità dell’App, così da raccogliere indicazioni utili a migliorarne progressivamente l’efficacia e la qualità del servizio offerto”.

App in arrivo con tre anni di ritardo

L’App arriva con oltre tre anni di ritardo. Era infatti prevista da un decreto legge del 2023 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti) e più volte richiesta dalle associazioni dei consumatori.

“Finalmente lunedì vedrà la luce l’app carburanti che abbiamo più volte sollecitato. Come dire, meglio tardi che mai”, commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. Per l’UNC si tratta di “un passo fondamentale per aumentare la concorrenza, a condizione, però, che sia fatta secondo quelli che erano stati i nostri suggerimenti, ossia dando la possibilità, in un raggio prestabilito dal consumatore, ad esempio 10- 20 o 30 km, di sapere i prezzi dei 3 distributori meno cari della zona secondo il tipo di carburante prescelto: benzina o gasolio. Il confronto con il prezzo regionale, ad esempio, non avrebbe senso”.

Assoutenti accoglie con favore il lancio dell’App Osservaprezzi Carburanti. Che da sola, però, non basterà. Dovrà essere costantemente aggiornata per diventare davvero un punto di riferimento e favorire la concorrenza.

“Affinché l’iniziativa produca risultati concreti riteniamo fondamentale che le associazioni dei consumatori siano coinvolte anche nelle attività di verifica sul territorio, contribuendo a monitorare l’effettiva corrispondenza tra i prezzi comunicati e quelli realmente praticati agli utenti – spiega il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Servono poi misure per garantire che gli impianti comunichino ogni giorno in tempo reale i prezzi praticati al pubblico, perché in caso di ritardi od omissioni nelle comunicazioni i risultati forniti dall’app ai consumatori sarebbero falsati e tali da determinare un danno economico per gli automobilisti”.

Codacons: già ci sono altre app con gli stessi servizi

Non esulta invece il Codacons. “L’App sui carburanti annunciata dal Mimit arriva con 3 anni e mezzo di ritardo, non farà scendere i prezzi alla pompa e sarà in definitiva poco utile ai consumatori”, afferma l’associazione.

L’applicazione era prevista dal D.L. n. 5/2023 “ma per tre anni e mezzo non ha visto la luce – prosegue il Codacons – Nel frattempo sono nate altre applicazioni di società private che offrono i medesimi servizi gratuiti agli automobilisti, i quali quindi già dispongono di strumenti per conoscere i distributori più convenienti della propria zona”.

Per il Codacons dunque “va bene garantire maggiore trasparenza sui prezzi, ma non sarà certo una app a far scendere i listini di benzina e gasolio. Servono misure strutturali che incidano sia sulla formazione dei prezzi alla pompa e sulle anomalie che si registrano lungo la filiera dei carburanti, sia sulla tassazione eccessiva che vige su benzina e gasolio in Italia”.

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