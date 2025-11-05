Minori e digitale: 3 ore al giorno, ma un terzo incontra rischi reali

L’indagine fra 12-17enni evidenzia un uso massiccio della rete, un’integrazione sempre più fluida fra online e offline e al contempo l’emergere di insidie tra contatti sconosciuti, ansia da like e dipendenze videogame. I ragazzi chiedono protezione attiva più che divieti.

Vivono connessi, comunicano, studiano e si divertono attraverso uno schermo, ma non per questo rinunciano alla realtà. È la fotografia che emerge dall’ultima indagine Altroconsumo “Minori e digitale”, condotta su un campione di adolescenti tra i 12 e i 17 anni in tutta Italia. Il rapporto, pubblicato sul sito dell’associazione, offre uno sguardo approfondito sulle abitudini digitali dei più giovani, tra opportunità di crescita e nuovi rischi sociali.

Nella fascia 12-17 anni, il 97% degli adolescenti italiani utilizza il telefono per connettersi e trascorre mediamente circa tre ore al giorno online, con un buon 30% che supera le quattro ore, soprattutto tra i 15-17enni. Nonostante ciò, la rete non è un universo a parte: l’83% dei giovani svolge almeno tre volte alla settimana attività extrascolastiche in presenza — sport, cultura, volontariato — e chi è più attivo online tende anche a essere più attivo offline.

Abitudini digitali, creatività e partecipazione

I ragazzi non sono semplici spettatori: il 100% cerca informazioni online, il 99% effettua chiamate o videochiamate, il 97% guarda video o film, il 92% è sui social e gioca online l’89%. Il 63% crea e condivide contenuti (foto, video, testi) quasi tre volte a settimana. Questo profilo segnala una generazione che utilizza il digitale per socializzare, imparare e partecipare — non solo consumare.

Rischi non marginali: contatti, ansie e limiti da superare

Tuttavia, un terzo (33%) degli adolescenti dichiara di essersi imbattuto almeno una volta in situazioni di rischio: contatti con sconosciuti, messaggi d’odio o discriminatori, contenuti violenti o sessualmente espliciti, cyberbullismo, minacce via rete. Inoltre, benché molti dichiarino di essere informati, il 30% non si sente preparato a reagire e il 26% ammette di aver falsificato l’età per iscriversi a una piattaforma.

Algoritmi, influencer e strumenti di protezione: consapevolezza in evoluzione

Sui social, il 75% usa almeno quattro piattaforme differenti e molti utenti iniziano prima dei 13 anni – ad esempio, il 14% usava Whatsapp prima dei dieci anni.

Quanto agli algoritmi, il 42% non sa che i contenuti sono personalizzati, ma molti avvertono di essere influenzabili e vorrebbero più controllo. Sui videogame, il 62% ritiene di controllare il tempo di gioco, ma emergono rischi di isolamento e spese “nascoste” in gioco, come il 30% che avverte pressioni a spendere per avanzare.

Protezione sì, ma con ascolto e partecipazione

La grande maggioranza degli adolescenti (86%) ritiene che servano restrizioni online per i minori, e indica preferenza per soluzioni integrate nella piattaforma – impostazioni di default più sicure, autoplay disattivato, blocco contenuti non adatti – piuttosto che divieti rigidi.

Il 76% degli intervistati ritiene che gli adulti debbano in primo luogo limitare il loro uso degli schermi prima di imporre regole ai ragazzi.

Verso un “onlife” consapevole

Come sottolinea Altroconsumo, “per gli adolescenti il digitale è una finestra sul mondo … vogliono piattaforme responsabili … vogliono essere ascoltati”.

Il dato è chiaro: l’educazione digitale non può essere solo controllo o divieto, ma deve puntare su dialogo, strumenti condivisi e protagonismo dei giovani. Solo così l’esperienza online può arricchire, anziché limitare, la loro vita reale.