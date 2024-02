Mobilità a zero emissioni, Legambiente lancia la campagna itinerante Città2030

Mobilità sostenibile e a zero emissioni, più sicura e accessibile, che significa anche avere nuove città, pronte alla sfida del futuro. Legambiente lancia quest’anno la campagna itinerante Città2030: le città e la sfida del cambiamento, che dall’8 febbraio al 6 marzo farà tappa in 18 capoluoghi d’Italia per capire quanto manca alle città italiane per una mobilità urbana a zero emissioni, più accessibile e sicura.

Città2030, l’iniziativa per la mobilità sostenibile nei centri urbani

Il punto di partenza: le città occupano il 4% della superficie europea, ospitano il 75% degli abitanti dell’Ue e sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni complessive di CO2. L’Europa dovrà trasformare le città e migliorare la qualità della vita di chi in città abita da qui al 2030 attraverso una serie di obiettivi che comprendono il rispetto di limiti di esposizione all’inquinamento più stringenti (nel 2030 dovrebbe entrare in vigore la nuova direttiva sulla qualità dell’aria), il dimezzamento delle vittime sulla strada e la riduzione delle emissioni di CO2.

La campagna Città2030, realizzata nell’ambito della Clean Cities Campaign, una coalizione europea di ONG e organizzazioni della società civile, farà tappa nelle città per promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni e per chiedere città più vivibili e sicure.

L’iniziativa giungerà a Avellino (13/02), Reggio Calabria (14/02), Messina (14/02), Napoli (15/02), Lodi (19/02), Trieste (20/02), Pescara(21-22/02), Bologna (23/02), Padova(24/02), Perugia(24/02), Roma (26/02), Milano (27/02), Latina(28/02), Firenze (29/02-1/03), Torino(1-2/03), Catania (1-2/03), Lecce (3-5/03) e Genova (04-05/03).

Durante le tappe, saranno organizzati incontri con rappresentanti delle amministrazioni locali, esperti e cittadini per discutere delle sfide legate alla mobilità sostenibile nei vari contesti urbani, sia iniziative di piazza come flash mob, presidi, attività di bike to school. Zero Emission, sharing mobility, TPL elettrico e Città30 saranno alcuni dei principali temi affrontati.

