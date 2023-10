Mondo Convenienza, Antitrust avvia istruttoria per consegna di prodotti difettosi e danneggiati

L’Antitrust avvia un’istruttoria nei confronti di Mondo Convenienza. La famosa catena di mobili e arredamento finisce sotto i riflettori dell’Autorità dopo le segnalazioni dei consumatori che denunciano la consegna di prodotti difettosi, danneggiati, non corrispondenti agli ordini. Ci sarebbero inoltre carenze nell’assistenza post-vendita e nella prestazione della garanzia di conformità.

Mondo Convenienza, le segnalazioni dei consumatori

L’Antitrust, informa oggi una nota, ha avviato dunque un’istruttoria nei confronti di Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza, per “condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e anche nei servizi post-vendita”. Oggi i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nella sede amministrativa di Iris Mobili con l’aiuto del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

“Dalle molte segnalazioni arrivate dai consumatori – spiega l’Antitrust – emerge che la società consegnerebbe prodotti non conformi, difettosi, danneggiati, non corrispondenti all’ordine di acquisto, con pezzi mancanti o di misure errate. In altri casi i prodotti non verrebbero montati correttamente, impedendone così la normale fruizione. Inoltre, la società – a fronte delle lamentele dei consumatori per queste problematiche – non avrebbe prestato una tempestiva e idonea assistenza post-vendita per la loro soluzione e avrebbe ostacolato la prestazione della garanzia di conformità”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!