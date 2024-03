Mondo Convenienza, Consumatori: bene la multa Antitrust

“Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori”. Le infrazioni sanzionate dall’Antitrust con una multa da 3 milioni e 200 mila euro “riguardano un’importante fase del rapporto di consumo ovvero l’esatta esecuzione del contratto di compravendita; in particolare la consegna completa e corretta del bene acquistato, la prestazione del servizio di assistenza post-vendita, il rimborso in caso di recesso e la previsione di misure compensative per i disagi subiti dai consumatori”.

Con queste parole l’Antitrust ha annunciato la sanzione alla società titolare del marchio Mondo Convenienza, provvedimento accolto con favore dalle associazioni dei consumatori che ricordano i diritti dei clienti in ogni fase del processo di acquisto.

I Consumatori: disservizi segnalati da tempo, bene la multa Antitrust

“Da tempo i consumatori segnalavano disservizi legati alle fasi post-vendita di mobili e arredi acquistati presso i negozi del marchio Mondo Convenienza – ha commentato il Codacons – Criticità e segnalazioni in crescita anche come conseguenza della forte diffusione dei punti vendita del brand sul territorio italiano, e che riguardavano ritardi nelle consegne dei mobili, prodotti difettosi, consegne incomplete o diverse da quelle oggetto di contratto. Con la multa odierna l’Antitrust ha sanzionato una serie di comportamenti scorretti a danno dei consumatori, a dimostrazione dell’importanza della fase post-vendita sulla quale le aziende operanti in Italia devono impegnarsi e investire di più per garantire la soddisfazione dei consumatori, oltre che il rispetto dei diritti degli utenti”.

Di ottima notizia parla il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona.

«Il prodotto deve essere sempre conforme a quello richiesto dal consumatore ed è fondamentale che l’acquirente, in caso di difetti o problemi, sia prontamente assistito, ad esempio sostituendo subito il prodotto non corrispondente all’ordine – spiega Dona – I diritti sulla garanzia di conformità sono sacrosanti e non possono in alcun modo essere ostacolati, con scuse varie e arrampicandosi sugli specchi. Lo stesso vale per il rimborso in caso di recesso».

