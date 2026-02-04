Presentato al ministero della Salute il bilancio delle attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Dai controlli su alimenti e strutture sanitarie al contrasto alle nuove droghe e al pharmacrime online

Dalla sicurezza alimentare ai servizi sanitari, dal contrasto al traffico illecito di farmaci e sostanze dopanti fino alle nuove sostanze psicoattive: nel 2025 i Carabinieri dei Nas hanno intensificato controlli e indagini su tutto il territorio nazionale. I dati, presentati questa mattina al ministero della Salute alla presenza del ministro Orazio Schillaci e del comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, generale di brigata Raffaele Covetti, restituiscono il quadro di un’azione capillare a difesa della salute pubblica e della corretta gestione delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

I numeri di un’attività capillare

Nel corso dell’anno i Nas hanno effettuato 45.762 ispezioni, contestando 6.255 sanzioni penali e 23.397 amministrative. Il bilancio giudiziario conta 148 arresti, 2.829 deferimenti all’Autorità giudiziaria e 13.390 segnalazioni all’Autorità amministrativa. Sul fronte dei sequestri, l’attività ha portato al ritiro dal mercato di 6.249.380 chilogrammi o confezioni di alimenti e di oltre 49.900 confezioni di farmaci e articoli sanitari, per un valore complessivo superiore a 197 milioni di euro. Complessivamente sono state chiuse o sequestrate 1.660 strutture e contestate somme per circa 24 milioni di euro.

Numeri che, sottolineano i Nas, “non sono solo statistiche, ma rappresentano la difesa concreta della salute di milioni di italiani”.

Le macro-aree di intervento

L’area alimentare si conferma al primo posto per volume di controlli, con 25.055 ispezioni, 2 arresti e 518 persone deferite. I sequestri hanno riguardato oltre 6,2 milioni di chilogrammi di alimenti, per un valore di più di 34 milioni di euro, e hanno portato alla chiusura o al sequestro di 1.331 strutture.

Segue l’area sanitaria, con 17.363 ispezioni, 117 arresti e 1.788 deferimenti. In questo ambito sono stati sequestrati 5.925 farmaci e 1.718 dispositivi medici, per un valore di oltre 578 mila euro, e disposte 225 chiusure di strutture. Nell’area farmaceutica i Nas hanno effettuato 2.845 ispezioni, con 23 arresti, 445 deferimenti e l’oscuramento di 82 siti web, oltre al sequestro di oltre 41.800 farmaci. Chiude il quadro l’area veterinaria, con 499 ispezioni, 6 arresti, 78 deferimenti e il sequestro di 16.158 capi animali, per un valore che supera i 161 milioni di euro.

Liste d’attesa, Alpi e servizi esternalizzati

Nel 2025 particolare attenzione è stata dedicata ai controlli sulle strutture sanitarie e sull’attività libero-professionale intramuraria (Alpi), svolta in 1.119 strutture del Ssn. Le verifiche hanno fatto emergere criticità nelle agende di prenotazione, nei volumi di attività, nelle modalità di pagamento e nei sistemi di prevenzione degli illeciti, portando alla denuncia di 24 persone e alla segnalazione di 435 soggetti.

Un focus specifico ha riguardato anche il sistema delle liste di attesa: 1.930 controlli presso direzioni sanitarie, reparti specialistici e Cup hanno portato a 9 arresti e 105 denunce per reati che vanno dalla truffa al peculato, fino alla corruzione e alla frode nelle pubbliche forniture. Sotto la lente anche i servizi medici esternalizzati, i cosiddetti “gettonisti”, con verifiche su 864 aziende e oltre 1.100 medici, che hanno condotto a 49 denunce e 39 segnalazioni amministrative.

Nuove sostanze, doping e cybercrime

Sul fronte delle nuove sostanze psicoattive, il Reparto operativo dei Nas ha sviluppato un’intensa attività di contrasto attraverso il Sistema di allerta precoce e il monitoraggio del web, compresi dark e deep web. Nel 2025 sono stati sequestrati circa 400 grammi di cannabinoidi e oppioidi sintetici di nuova generazione, equivalenti a una produzione stimata tra 4.000 e 11.500 dosi, con 3 arresti e 76 denunce. È stato inoltre individuato un nuovo oppioide sintetico, successivamente inserito nelle tabelle del Dpr 309/1990.

Prosegue anche l’impegno contro il doping, con 165 controlli su atleti professionisti e amatoriali e l’accertamento di quattro casi di positività, e contro il pharmacrime online: nel corso dell’anno sono stati oscurati 100 siti web che commercializzavano illegalmente medicinali e prodotti sanitari. Un’attività che conferma il ruolo dei Nas come struttura altamente specializzata, capace di coniugare controllo sul territorio, investigazione tradizionale e cyber-investigazione a tutela della salute pubblica.