Nuove tecniche genomiche, al via azione urgente contro deregolamentazione dei nuovi Ogm

Le associazioni dei consumatori aderiscono all’azione urgente contro la deregolamentazione delle nuove tecniche genomiche: “Ci sono in gioco trasparenza, libertà di scelta e produzione alimentare senza Ogm”

Al via un’azione urgente contro la “deregolamentazione delle nuove tecniche genomiche”. Un’ampia coalizione di associazioni e organizzazioni si sta mobilitando contro quella che considerano la deregulation dei nuovi Ogm, noti in Europa come NGT (New Genomic Techniques) e in Italia ribattezzati TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita) “per confonderci e tentare di superare la contrarietà della maggioranza verso il cibo prodotto con l’ingegneria genetica”, denuncia l’azione online.

Quello che è in corso, spiega una rete di associazioni, è il tentativo da parte delle istituzioni europee di liberalizzare quasi completamente le nuove tecniche di ingegneria genetica, facendo venir meno libertà di scelta e trasparenza. I nuovo Ogm non sarebbero insomma indicati in etichetta. Né autorizzati né soggetti a valutazione del rischio.

Nuove tecniche genomiche, di cosa si tratta

Le nuove tecniche genomiche (NGT) sono un insieme di tecniche che alterano il materiale genetico di un organismo. Non esistevano nel 2001, quando è stata adottata la legislazione sugli Ogm. Attualmente sono soggette alle stesse norme degli Ogm ma la proposta della Ue è di creare due percorsi distinti per l’immissione nel mercato delle NTG: una parte, quelle che potrebbero essere presenti anche in natura o essere prodotte con tecniche di selezione convenzionali, saranno trattate come piante convenzionali e non dovrà essere svolta alcuna valutazione del rischio; a tutte le altre piante NGT si applicherebbero le prescrizioni della legislazione vigente in materia di Ogm, quindi si prevede che potranno essere immesse in commercio solo dopo una procedura di autorizzazione.

Fra i vantaggi dei nuovi Ogm, o Tea, ci sarebbero i miglioramenti genetici delle piante e lo sviluppo di varietà più resistenti ai cambiamenti climatici. I rischi denunciati dalla società civile: verrebbero a mancare la tracciabilità, l’etichettatura e la valutazione del rischio per prodotti agricoli e alimentari Ogm ottenuti con l’ingegneria genetica. Ci sarebbero riduzione della biodiversità, problemi di contaminazione dei campi biologici o coltivati senza ricorso a nuovi Ogm, problemi di brevetti con un aumento del costo delle sementi, impatto negativo su piccole e medie imprese che sarebbero esposte alla concorrenza di grandi aziende agrochimiche in possesso dei brevetti su processi e prodotti legati alle nuove tecniche genomiche.

Il regolamento presto al voto, “fine della trasparenza”

Cosa sta accadendo ora? Verosimilmente all’inizio di marzo 2026, spiegano le associazioni dei consumatori, il Parlamento europeo voterà la proposta di regolamento (REG (UE) 2017/625) relativa alle piante, agli alimenti e ai mangimi ottenuti con le nuove tecniche genomiche. Se la maggioranza dei parlamentari voterà a favore, il nuovo regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Le disposizioni contenute entreranno poi in vigore dopo un periodo transitorio di due anni.

Si stanno mobilitando organizzazioni ambientaliste, di tutela dei consumatori, biologiche, per le quali le disposizioni sulle nuove tecniche genomiche “sono inaccettabili e segnano di fatto la fine della trasparenza e della libertà di scelta in relazione agli alimenti geneticamente modificati, nonché una violazione del principio di precauzione”.

Con il nuovo regolamento infatti le NGT “sarebbero quasi completamente liberalizzate e deregolamentate: per la stragrande maggioranza delle piante NGT e degli alimenti e mangimi da esse derivati, in futuro non sarebbero più necessari né una procedura di autorizzazione, né una valutazione dei rischi, né un’etichettatura”.

Tutto questo avverrebbe nonostante la criticità e lo scetticismo dell’opinione pubblica europea nei confronti dell’ingegneria genetica in agricoltura, compresi i nuovi Ogm. La maggioranza dei cittadini europei è preoccupata per gli effetti sulla salute e la perdita di biodiversità. E secondo numerosi sondaggi, l’80-90% degli intervistati richiede che gli alimenti NGT siano controllati e regolamentati con la stessa severità di quelli ottenuti con le vecchie tecniche di ingegneria genetica e che siano etichettati di conseguenza

Azione urgente online

Contro la deregolamentazione delle nuove tecniche genomiche un’ampia coalizione di organizzazioni, tra cui Bioland Deutschland, Demeter International, Save Our Seeds, IG Saatgut, Informationsdienst Gentechnik e Centro Internazionale Crocevia, ha avviato un’azione urgente con cui i cittadini possono inviare un’e-mail precompilata ai membri del Parlamento europeo chiedendo loro di votare contro il nuovo regolamento.

In Italia le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Codacons, Codici, Confconsumatori, CTCU, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino sostengono l’iniziativa e invitano i cittadini a partecipare numerosi. “Mostriamo ai nostri rappresentanti eletti a Bruxelles che rifiutiamo la proposta di regolamento, chiediamo trasparenza e libertà di scelta attraverso l’etichettatura obbligatoria e la tutela della produzione alimentare senza OGM”, rivendicano.

Qui il link all’azione urgente: https://www.croceviaterra.it/stop-nuovi-ogm-contatta-gli-europarlamentari/