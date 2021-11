Nuovo rapporto UNICEF: ancora troppe barriere per i bambini con disabilità

Sono quasi 240 milioni, a livello globale, i bambini e gli adolescenti con disabilità e sono svantaggiati per la maggior parte degli indicatori del benessere, dalla nutrizione e la salute, all’accesso all’acqua e ai servizi igienici, alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento, all’istruzione. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’UNICEF “Considerati, contati, inclusi”.

Il rapporto spiega, in particolare, quali sono le barriere che i bambini con disabilità affrontano per partecipare pienamente alle loro società e come questo spesso si traduca in esiti sociali e sanitari negativi.

“Questa nuova ricerca conferma ciò che già sapevamo: i bambini con disabilità affrontano sfide multiple e spesso combinate per realizzare i loro diritti – ha dichiarato il Direttore generale dell’UNICEF Henrietta Fore. – Dall’accesso all’istruzione, al ricevere letture a casa, i bambini con disabilità hanno meno probabilità di essere inclusi o ascoltati su quasi tutte le misurazioni. Troppo spesso, i bambini con disabilità vengono semplicemente lasciati indietro”.

Tuttavia, le esperienze delle persone con disabilità variano molto. L’analisi dimostra, infatti, che c’è uno specchio di rischi e risultati che dipendono dal tipo di patologia, dall’ambiente in cui si vive e dai servizi ai quali possono accedere. Ciò sottolinea l’importanza di progettare soluzioni mirate per rispondere alle disuguaglianze.

Tassi di abbandono scolastico più alto tra i bambini con disabilità

L’accesso all’istruzione è uno dei diversi temi esaminati nel rapporto. I tassi di abbandono scolastico sono più alti tra i bambini con disabilità multiple e le disparità diventano ancora più significative quando si prende in considerazione la gravità della patologia.

L’UNICEF, dunque, lancia alcune richieste ai governi.

La prima è quella di garantire pari opportunità. Chiede, quindi, ai governi di lavorare insieme alle persone con disabilità per eliminare le barriere fisiche e comunicative che le escludono dalla società; e di garantire servizi sanitari, alimentari e idrici inclusivi; istruzione equa e accesso alle tecnologie. Fondamentale anche la lotta contro la stigmatizzazione e la discriminazione.

La seconda richiesta è quella di consultare le persone con disabilità e tener conto dei loro bisogni specifici. Chiede, inoltre, che si lavori per l’erogazione di servizi inclusivi, tra cui un servizio di assistenza attento, supporto alla salute mentale e psicosociale, e protezione dall’abuso e dalla noncuranza.