Overshoot Day, da oggi siamo in debito con la Terra

Oggi è l’Overshoot day. Dal 2 agosto, per tutto il resto del 2023, siamo in debito con la Terra: stiamo consumando l’equivalente di 1,7 pianeti all’anno e l’Italia è fra i primi paesi ad aver esaurito le risorse rinnovabili che il Pianeta offre in 365 giorni.

Siamo in debito con il Pianeta Terra. L’Overshoot Day 2023 è il Giorno del sovrasfruttamento della Terra. Stiamo consumando l’equivalente di 1,7 pianeti l’anno e l’Italia è fra i primi paesi ad aver esaurito le risorse rinnovabili che la terra offre in 365 giorni.

L’Earth Overshoot Day 2023 viene calcolato ogni anno dal Global Footprint Network utilizzando i dati dei National Footprint e Biocapacity Accounts, che indica l’esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che il Pianeta è in grado di offrire nell’arco di un anno. “

L’Earth Overshoot Day – spiega il Footprint Network – segna la data in cui la domanda dell’umanità di risorse e servizi ecologici in un dato anno supera ciò che la Terra può rigenerare in quell’anno”.

“Questo vuol dire che oggi, 2 agosto, l’umanità ha già “finito” tutte le risorse che la Natura produce in un intero anno e inizia ad andare a debito – spiega il WWF – L’umanità, con i suoi oltre 8 miliardi di abitanti, consuma in quantità eccessive, oltre le capacità di rigenerazione (e riassorbimento) naturali del Pianeta. Nel 1973 l’Overshoot day cadeva il 3 dicembre: sforavamo di pochi giorni il nostro budget annuale. Nel 2003, il 12 settembre, nel 2013 il 3 agosto. La data è sempre andata anticipandosi e il nostro il nostro debito ecologico è cresciuto”.

Overshoot Day, e domani?

Per invertire la rotta e il sovrasfruttamento delle risorse, serve una pluralità di azioni. Spiega il WWF: “Se usassimo energia proveniente per 75% da fonti rinnovabili potremmo spostare l’Overshhot day di 26 giorni; dimezzare lo spreco alimentare farebbe guadagnare 13 giorni”.

A livello globale stiamo dunque consumando l’equivalente di 1,7 Pianeti all’anno, cifra inquietante che potrebbe salire fino a due pianeti entro il 2030, in base alle tendenze attuali.

“Negli ultimi 5 anni la tendenza sembra essersi assestata, ma è difficile stabilire quanto questo sia dovuto al rallentamento dell’economia o a sforzi di decarbonizzazione – spiega il WWF – Tuttavia, la riduzione del nostro “debito” nei confronti del Pianeta è ancora troppo lenta. Per raggiungere l’obiettivo dell’IPCC delle Nazioni Unite di ridurre del 43% le emissioni di gas serra a livello mondiale entro il 2030 (rispetto al 2010) sarebbe necessario spostare in avanti l’Earth Overshoot Day di 19 giorni all’anno per i prossimi sette anni”.

L’Italia è fra i paesi con il più alto debito ecologico. L’Overshoot Day dell’Italia è arrivato già il 15 maggio. Da quella data, l’Italia è in debito con la Terra, in anticipo di 250 giorni sulla fine dell’anno. “Le attività quotidiane che impattano maggiormente sull’impronta degli italiani, secondo le analisi del Global Footprint Network, sono i consumi alimentari (25% dell’impronta totale) e il settore dei trasporti (18%) – ricorda il WWF – In pratica se tutti vivessero come gli italiani servirebbero 2,8 pianeti Terra per soddisfare i bisogni collettivi. Ne servirebbero 5 se tutti vivessero come un cittadino USA”.

