Pagamenti digitali, Osservatorio SumUp: la salute è il 12% della spesa cashless

La salute è sempre più cashless e aumentano i pagamenti digitali verso medici, dentisti e soprattutto farmacie. Più 10% in un anno, più 121% solo nelle farmacie

Pagamenti digitali sempre più diffusi in sanità. Pagare senza contanti ormai è una realtà consolidata nel settore della salute, dai medici ai dentisti per arrivare alle farmacie, fra le quali il cambiamento è più evidente. Nel 2025 le farmacie sono sempre più cashless: qui le transazioni digitali segnano un boom del 121,8%. “Un segnale forte di come anche nell’acquisto quotidiano – dal farmaco da banco al ticket – la carta stia diventando la scelta più naturale”, evidenzia l’Osservatorio Salute Cashless di SumUp.

L’Osservatorio ha analizzato l’andamento dei pagamenti digitali nel 2025 in farmacie, studi medici, cliniche e studi dentistici su scala nazionale e locale, fotografando come e dove gli italiani pagano sempre più spesso con carta cure, prestazioni e farmaci (Qui il report completo).

Pagamenti cashless in sanità

Nel 2025 le transazioni digitali aumentano del 10% rispetto all’anno precedente. I pagamenti con carta fra medici, dentisti e farmacie rappresentano ormai il 12% della spesa totale senza contanti degli italiani.

La salute è dunque uno dei motori chiave della trasformazione cashless del paese, legata anche alla detraibilità delle prestazioni sanitarie, e la crescita dei pagamenti digitali si accompagna alla diminuzione dello scontrino medio che registra un calo del 2,6% su base nazionale. Questo evidenzia come i pagamenti digitali vengano usati sempre più spesso anche per importi via via più ridotti, entrando stabilmente nelle abitudini quotidiane degli italiani. I cittadini ricorrono ai pagamenti digitali non solo per le visite specialistiche o il dentista, ma anche per importi più piccoli quali ticket e acquisto di medicinali e integratori in farmacia.

Secondo l’Osservatorio di SumUp i pagamenti digitali aumentano del +4,2% per i medici, +5,9% per le cliniche, +7,4% per i dentisti e registrano una crescita straordinaria per le farmacie, che segnano +121,8%.

“Negli ultimi anni i pagamenti digitali stanno diventando una pratica consolidata anche nei prodotti e nei servizi legati alla salute – spiega Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp – Oggi ne registriamo dinamiche di crescita in tutte le principali città italiane: la salute nel 2025 rappresenta una quota rilevante del transato cashless nazionale, il 12% del totale. Questo andamento conferma come l’abitudine a pagare con carta farmaci e prestazioni sanitarie si stia diffondendo in modo capillare su tutto il territorio italiano e come medici, farmacie e operatori sanitari stiano accelerando il proprio percorso di digitalizzazione”.