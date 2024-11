Pandori e panettoni, Federconsumatori: “aumenti modesti” sui dolci di Natale

Quest’anno su pandori e panettoni si registrano “aumenti modesti”, in media dello 0,6%, anche se questo non vuol dire che la spesa non incida sui bilanci delle famiglie. Il monitoraggio di Federconsumatori

Gli scaffali si sono riempiti già. Le varianti sono infinite. Le scelte di prezzo, in effetti, anche. Pandori e panettoni fanno ormai bella mostra nei supermercati, in isole dedicate e su ogni scaffale, pronti a finire dritti nei carrelli della spesa in vista di Natale (o anche prima). Ma quale sarà la spesa che le famiglie devono mettere in conto per questi dolci? Secondo il monitoraggio di Federconsumatori, quest’anno su pandori e panettoni si registrano “aumenti modesti” anche se questo non vuol dire che la spesa non incida sui bilanci delle famiglie. In media i prezzi aumentano dello 0,6% rispetto allo scorso anno, ma con differenze a seconda della categoria e della tipologia di panettoni e pandori scelti.

I prezzi di pandori e panettoni

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha realizzato anche quest’anno un’indagine sui costi dei due famosi dolci tradizionali e delle loro varianti più gettonate: dalla versione per intolleranti al lattosio e per celiaci, a quella più ricercata al caramello salato alla versione salata. Pandori e panettoni classici sono la scelta di oltre il 54% dei consumatori di dolci di Natale che al più optano per la versione del panettone senza canditi o senza uvetta.

Dall’indagine emerge che il prezzo del panettone tradizionale aumenta del 4% rispetto allo scorso anno, mentre cresce del 2% il costo del pandoro classico. Per un panettone servono quest’anno, in media, quasi 13 euro e 50 centesimi mentre il prezzo medio del pandoro si aggira poco sopra i 12 euro.

Chi non rinuncia alla versione artigianale del panettone dovrà far fronte a un aumento del +3%: servono oltre 44 euro in media per un panettone artigianale. Sempre per il panettone si registrano in discesa, invece, i prezzi delle versioni senza lattosio (-6%) e per il panettone vegano (-5%), ormai sempre meno “rari” tra gli scaffali e nelle pasticcerie – ma i prezzi al kg sono superiori alle versioni classiche. Aumenta invece il prezzo del panettone gluten free (+5%). I costi sono relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti, tranne per il panettone gluten free (500 gr) e il mini-panettone (100 gr).

