Panettone e pandoro, passione costosa: quest’anno prezzi su del 12%

Panettone e pandoro non mancheranno in tavola ma quest’anno i prezzi aumentano in media del 12%. In media ci vogliono 11 euro per il panettone e quasi 12 euro per il pandoro. E se si sceglie la versione artigianale…

Panettone e pandoro non mancheranno sulle tavole di Natale. Ma è facile prevedere che il regalo da portare in casa di amici e parenti sarà appunto il dolce natalizio (e basta), in opportuna carta colorata. Senza il prezzo in etichetta, naturalmente. Con la consapevolezza, però, che il prezzo di panettone e pandoro quest’anno sarà più alto. In media ci vogliono quasi 11 euro per un panettone, con un rincaro dell’11% rispetto allo scorso anno. Quasi 12 euro per un pandoro: l’aumento di prezzo è del 21%. Se invece si sceglie il panettone artigianale, perché il Natale arriva una volta l’anno e la pasticceria lo fa davvero bene, bisogna mettere in conto una spesa di 35 euro e un rincaro dell’8% rispetto al 2020.

I numeri sono medie, certo. Però mostrano una tendenza al rialzo dei prezzi che da molte settimane viene denunciata da chi parla di caro panettone. L’indagine di Federconsumatori sui prezzi di panettone e pandoro nel 2021 evidenzia un aumento in media del 12% rispetto allo scorso anno.

Panettone e pandoro, i prezzi vanno su

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha infatti realizzato la sua tradizionale indagine sui costi dei dolci tradizionali e delle loro varianti. Il prezzo è considerato su un kg di prodotto, fatta eccezione per i mini panettoni (da 100 grammi) e per il panettone gluten free (da 500 grammi).

«Nonostante le nuove golose versioni (con aggiunta di cioccolato rosa, pistacchio, caramello e agrumi), i più amati restano sempre il panettone e il pandoro classici, che siano industriali o artigianali – dice Federconsumatori Quest’anno, però, gli italiani dovranno fare i conti con una notevole lievitazione dei prezzi, dovuta in larga parte all’aumento del costo della farina di frumento, che da marzo a oggi è salita ben del 38%».

Panettone e pandoro segnano, come detto, un aumento medio del 12%. Federconsumatori spiega che il prezzo medio del pandoro classico è stato monitorato prendendo in considerazione sia i prodotti delle marche più blasonate che di quelle meno conosciute e private label. Il pandoro quest’anno costa in media 11,53 euro (+21% rispetto a 9,55 euro del 2020) e supera anche il costo del panettone, che invece cresce dell’11%. Per un panettone servono quest’anno 10,90 euro.

C’è poi da considerare che la variabile prezzo dipende anche dal canale di acquisto. L’indagine prende in considerazione una media dei costi di supermercati ma anche degli shop online, che però hanno prezzi tendenzialmente più alto dell’8%.

Dal confronto dei prezzi, emergono rincari anche per il mini panettone quest’anno a 3,30 euro con un aumento del 25% e per il panettone gluten free. In confezione da mezzo kg costa quasi 14 euro, più 8% sul 2020. Per il panettone artigianale servono oltre 35 euro. Il top nei prezzi se l’aggiudica il panettone agli agrumi, per cui servono 39 euro. In questo caso non ci sono rincari, ma è pur vero che si parte da un prezzo già alto.