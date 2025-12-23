Panettone, la tradizione italiana resiste sui media Usa

Sui media americani non solo guide e utili tips su come scegliere il Panettone ma anche recensioni e celebrazioni della tradizione. Cresce l’attenzione negli USA verso il nostro dolce tipico delle festività natalizie, con una attenzione che spazia dalla valorizzazione della ricetta classica alle varianti più innovative

Tra la guerra dei dazi e il fenomeno dell’italian sounding, il Panettone resiste. Il simbolo per eccellenza del Natale italiano conserva intatta la sua identità e continua a rappresentare l’eccellenza del Made in Italy. Una conferma arriva anche dagli Stati Uniti, dove il celebre magazine Forbes ha dedicato una guida ai migliori panettoni artigianali italiani da acquistare o regalare oltreoceano. D’altra parte, la cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

Tips e non solo sul Panettone

La rivista offre una rassegna di panettoni artigianali, preceduta da un focus ben preciso sulla tradizione e le origini del Panettone. “Sebbene Milano, in Lombardia, sia considerata la culla del Panettone, la sua popolarità si diffuse rapidamente in tutta Italia e, successivamente, con l’immigrazione, in tutto il mondo – si legge nell’articolo – Il miglior panettone artigianale è realizzato con ingredienti di alta qualità e tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione. Il panettone “Made in Italy” è fatto a mano con un lievito madre, cotto in uno stampo da forno pesante con bordi alti e guarnito con canditi, scorze di agrumi, cioccolato o frutta secca di provenienza locale”.

Il servizio si conclude con una serie di “tips”, i consigli pratici per i lettori. Sono proprio i contenuti più diffusi sul web, insieme ai lanci di nuove e innovative proposte. Yahoo/Lifestyle spiega come scegliere e gustare il lievitato delle feste. L’articolo suggerisce come riconoscere un Panettone di alto livello: profumo intenso di burro, vaniglia e frutta, struttura leggera e sofficità tipica di una lunga lievitazione. In particolare, si sottolinea che, pur essendo perfetto gustato da solo, può anche essere servito tiepido o reinventato in abbinamenti come gelato o french toast.

I media raccontano la tradizione del tipico dolce natalizio italiano

Vogue parla invece di rinascita del Panettone artigianale negli Stati Uniti. Perché se è vero che negli USA spesso questo dolce è considerato “un prodotto da forno secco e piuttosto pastoso, con insipide macchie di frutta secca”. La rivista racconta, attraverso la storia di una panetteria italiana storica, che il vero panettone italiano è soffice, aromatico e sofisticato, e merita un posto di rilievo nelle feste.

La rassegna stampa del Panettone oltreoceano è anche ricca di articoli che testano e propongono prodotti narrando la tradizione coniugata a innovazione e versioni reinterpretate. Le cronache parlano di storici marchi italiani che scelgono New York, ad esempio, per aprire temporary shop o flagship store. Così il panettone artigianale sbarca nel cuore degli Stati Uniti, offrendo ai consumatori americani un viaggio autentico nella cultura del Natale italiano.

Cresce l’attenzione a livello internazionale

A livello internazionale non mancano iniziative come la Panettone World Cup, competizione internazionale di riferimento, a testimonianza del crescente interesse verso il prodotto. L’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano ha infatti organizzato a Milano la seconda edizione del Campionato Mondiale del Panettone a squadre. In gara nove nazionali provenienti da quattro continenti: Argentina, Australia, Brasile, Cina, Germania, Giappone, Spagna, Perù e Taiwan, ciascuna composta da maestri pasticceri. A HostMilan, la squadra di Taiwan ha conquistato il titolo mondiale, ricevendo il trofeo dal team italiano campione uscente. Seguono sul podio Argentina e Australia.

Il perché il Panettone rimanga il dolce natalizio italiano nel mondo lo ha spiegato in una recente intervista Andrea Cipolloni, Group Ceo di Eataly, citando due fattori: la sua versatilità e il suo appeal per l’export. “Il Panettone – ha detto Cipolloni – offre infinite varianti artigianali (ad esempio al cioccolato, agli agrumi, al liquore, vegano…), che attraggono i consumatori gourmet, ed è ampiamente commercializzato come prodotto di lusso all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, in Francia e in Giappone”.