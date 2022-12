Panettoni e pandori, Federconsumatori: i prezzi lievitano dell’8%

Panettoni e pandori non mancheranno sulle tavole degli italiani. Ma i prezzi di quest’anno aumentano in media dell’8% rispetto al 2021, dice l’annuale indagine di Federconsumatori

Panettoni e pandori non mancheranno sulle tavole di Natale… ma a caro prezzo. Più 8% quest’anno i prezzi medi dei prodotti natalizi rispetto allo scorso anno, dice l’annuale indagine Federconsumatori sui costi dei dolci delle feste.

Quest’anno gli italiani, dice l’associazione, «dovranno fare i conti con una notevole lievitazione dei prezzi, dovuta in larga parte all’aumento del costo della farina di frumento, che quest’anno è salita di oltre il 63%».

Il risultato è che panettoni e pandori continueranno a fare bella presenza ma rappresenteranno una voce di costo consistente nella spesa di Natale. Secondo Federconsumatori i costi dei dolci lieviteranno dell’8% rispetto al 2021.

Panettoni e pandori, i prezzi 2022

«Dall’ indagine si evince che il prezzo dei pandori risulta diminuito del -5% rispetto all’anno precedente; tuttavia, i rincari li avvertiamo proprio dall’aumento dei prezzi del suo concorrente, il panettone – spiega l’associazione – Il prezzo del prodotto aumenta del 9% se acquistato al supermercato, aumenta invece del 13% se optiamo per la versione artigianale. Questi rincari influiranno non poco sulle scelte delle famiglie per i menù natalizi, anche alla luce delle forti tensioni dei prezzi di tutti i prodotti alimentari».

Federconsumatori ha monitorato anche i costi dei mini panettoni da 100 grammi, dei panettoni realizzati con gusti e ricette differenti rispetto alla ricetta tradizionale e dei panettoni senza glutine, senza lattosio e vegani. Quali sono dunque i prezzi di panettone e pandoro?

I costi sono relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti, tranne il panettone gluten free e il mini-panettone. Secondo Federconsumatori quest’anno per il panettone servono in media 11,90 euro contro i 10,90 dello scorso anno e un prezzo che aumenta del 9%. Meno 5% invece per il prezzo medio del pandoro, di poco inferiore a 11 euro.

Il mini panettone da 100 grammi costa in media 3,60 euro e rincara del 9% rispetto al 2021. Per un panettone gluten free da mezzo kg il prezzo è di oltre 15 euro con un aumento del 12%.

Il panettone in versione senza lattosio costa in media 29 euro, quello senza glutine e senza lattosio ha un prezzo di oltre 41 euro e quello vegano costa 34 euro – sono prodotti nuovi per l’indagine ma i prezzi sono consistenti. Il panettone artigianale è una delizia per pochi: secondo Federconsumatori il prezzo quest’anno è di 40 euro contro i 35 e più dello scorso anno, con un rincaro del 13% rispetto al 2021.

Naturalmente ci sono da considerare tutte le possibili varianti che possono far scendere, o aumentare, il prezzo dei prodotti: la marca del dolce scelto, le offerte speciali che magari spunteranno nell’arco del mese, i canali di acquisto – grande distribuzione, piccolo negozio, pasticceria o discount, online. Certo sono elementi che tenderanno a far cambiare il prezzo del panettone o del pandoro. Quello che però sembra certo è che neanche i dolci di Natale si salveranno dalla spinta inflazionistica.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!