Papa Francesco e il consumerismo: “I poveri li avete sempre con voi”

«I poveri li avete sempre con voi». Questa frase del Vangelo è l’insegnamento che Papa Francesco lascia alle associazioni dei consumatori.

I cittadini che si rivolgono ai nostri sportelli appartengono a tutte le classi sociali ma i poveri sono sempre più numerosi. Papa Francesco si rivolgeva a tutti gli uomini e donne ma il suo cuore batteva per i poveri. Anche il nostro cuore dovrà battere per i poveri perché, appunto, li abbiamo sempre con noi, alla ricerca di informazioni adeguate e senza voce. La povertà di chi non sa come pagare le bollette delle utenze, la povertà di chi non riesce più a pagare il mutuo o la rata di un finanziamento, la povertà di chi, come accaduto in questi giorni, non può incontrarsi con i propri familiari perché non ha il denaro necessario ad acquistare i biglietti per spostarsi.

Potremmo continuare con gli esempi, ma Papa Francesco ci ha insegnato che il nostro impegno deve essere prima di tutto attenzione alla persona, e non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza. Essere a fianco dei poveri significa condividere, sostenere e prestare ad essi la nostra voce. La povertà comporterà una diversa progettualità creativa, utile ai poveri e, per tali motivi, a fianco della pur importantissima attività di assistenza presso gli sportelli, si impone un differente approccio da parte nostra per andare incontro alle vecchie e nuove forme di povertà, che caratterizzano sempre più il presente ed il futuro.

Fermo restando il ruolo insostituibile delle Istituzioni, a noi spetta il compito di esercitare il nostro ruolo affinché si realizzi un lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle varie forme di povertà. Servire con efficacia i poveri comporterà azioni con modalità più appropriate per risollevare e promuovere questa parte di umanità. I poveri dovranno essere la nostra priorità.

Fonte: Confconsumatori

