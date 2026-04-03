Pasqua sotto il peso del caro energia, fra consumi prudenti e risparmi

Il sondaggio Ipsos per Confesercenti fotografa una Pasqua sotto il peso del caro energia, fra timori sui rincari e prudenza nei consumi. Sarà a casa per due italiani su tre, risparmi su viaggi, vacanze, uova di cioccolato e regali. Spesa media per consumi alimentari a 49 euro a persona

Pasqua all’insegna della prudenza e sotto il peso del caro energia. Con la preoccupazione per i prezzi dei beni alimentari, delle bollette più alte, dei rincari sui carburanti (fattori che condizionano la capacità di spesa) la Pasqua sarà a casa per due italiani su tre. E i consumi già frenano per il timore dei rincari. Non si taglia troppo sulla tavola ma si riducono viaggi e regali. In particolare, gli italiani risparmiamo e tagliano i consumi su vacanze e viaggi (indicati dal 41%), su uova di cioccolato e regali (altro 41%: sono possibili più risposte) ma riducono le spese anche sul pranzo di Pasqua e di Pasquetta.

La tradizione e la prudenza dei consumi caratterizzano dunque la Pasqua secondo il sondaggio Ipsos per Confesercenti.

“Grande attenzione al budget”

“Gli italiani confermano il valore della Pasqua come momento familiare e conviviale, ma lo fanno con grande attenzione al budget, condizionati da un clima economico che resta incerto – commenta Nico Gronchi, presidente Confesercenti – Il peso dei rincari, a partire da energia e carburanti, continua a frenare la spesa e a spingere molte famiglie verso scelte prudenti, soprattutto fuori casa. È un segnale da monitorare con grande attenzione, perché mette in evidenza una domanda interna ancora debole e vulnerabile, che rischia di essere duramente colpita da uno shock dei prezzi energetici”.

Due italiani su tre (67%) trascorreranno il pranzo pasquale a casa propria o di parenti, mentre l’11% sceglierà il ristorante. A incidere sulla festa un contesto economico che spinge le famiglie a una gestione attenta del budget.

Consumi prudenti

Pesa appunto il timore dei rincari, fra inflazione e caro energia, collegati alle tensioni geopolitiche: il 66% degli italiani dichiara che tensioni geopolitiche e la paura di un ulteriore aumento degli energetici influenzano molto (22%) o abbastanza (44%) le scelte di consumo per Pasqua e Pasquetta.

L’atteggiamento per Pasqua è dunque improntato alla prudenza e il 48% punta a mantenere invariati i livelli di spesa.

La convivialità a tavola rimane. La spesa media prevista per i consumi alimentari di Pasqua si attesta a 49 euro a persona, con forti differenze territoriali: si va dai 61 euro del Mezzogiorno ai 38 del Nord. A trainare è la spesa per chi sceglie il ristorante, che arriva a 72 euro a persona. A Pasquetta la spesa media scende a 35 euro a persona, confermando un atteggiamento prudente anche per la giornata successiva. Niente eccessi, dunque, e un generale timore per la situazione internazionale e le ripercussioni su bollette ed energia.