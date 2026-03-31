Pensionati, MDC: per un errore INPS dovranno restituire fino a 1000 euro

Ad aprile migliaia di pensionati dovranno restituire all’INPS somme fino a 1000 euro, ma non certo per loro responsabilità. L’INPS ha infatti scoperto un errore nei conteggi fiscali del 2025, legato all’applicazione – per migliaia di pensionati – di una detrazione destinata ai lavoratori dipendenti, che quindi a loro non spettava. Il recupero avverrà automaticamente. L’assegno mensile era stato maggiorato non per un bonus, ma per un errore amministrativo. Ora le somme dovranno essere restituite, in un’unica soluzione o a rate.

Oggi il Movimento Difesa del Cittadino esprime “la propria ferma e indignata protesta per quanto sta per accadere a circa 20.000 pensionati italiani, costretti a restituire somme fino a 1.000 euro a causa di un errore imputabile esclusivamente all’INPS”.

Importi maggiorati da restituire

Per effetto del taglio del cuneo fiscale per redditi fino a 40 mila euro previsto dalla legge 207 del 2024, migliaia di pensionati hanno ricevuto importi maggiorati che ora dovranno restituire, con trattenute che incideranno pesantemente sui cedolini di aprile. C’è il rischio che per molti pensionati l’assegno sia ridotto drasticamente, una situazione che crea grande incertezza economica e sociale.

“È inaccettabile che, a fronte di un errore amministrativo, si scarichino le conseguenze economiche su soggetti fragili, spesso anziani, che hanno agito in totale buona fede – denuncia MDC – In molti casi, le somme ricevute rappresentavano una parte significativa del reddito mensile — anche oltre il 50% — e sono state utilizzate per far fronte a spese essenziali. È gravissimo che l’errore derivi da un malfunzionamento procedurale nei sistemi di calcolo e da ritardi interpretativi nella corretta applicazione della normativa fiscale. Non è accettabile che inefficienze amministrative si traducano in un danno diretto per i cittadini”.

L’associazione chiede con urgenza una verifica indipendente sulle responsabilità dell’accaduto, l’adozione di misure che impediscano il ripetersi di questi errori, un intervento immediato del Governo.

“I cittadini – conclude MDC – non possono pagare per gli errori della pubblica amministrazione”.