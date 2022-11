Pernigotti, richiamati alcuni lotti di gianduiotti e cremini

Pernigotti ha richiamato a scopo precauzionale alcuni lotti di gianduiotti e cremini per la possibile presenza di larve di insetti

Pernigotti ha richiamato a scopo precauzionale alcuni lotti di cremini e gianduiotti per la possibile presenza di corpi estranei, ovvero per una contaminazione da “plodia allo stadio larvale”, note anche come “farfalline della farina”.

Pernigotti, i prodotti interessati

Il Ministero della Salute ha diffuso i richiami precauzionale del parte del produttore di alcuni lotti di gianduiotti e cremini.

Il richiamo riguarda il Cremino, Pernigotti 1860, Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola prodotto da Pernigotti. Questi i lotti interessati: L4D 13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24 e termine minimo di conservazione 13.04.24 / 14.04.24 / 17.04.24. Il prodotto è venduto in confezioni da 150 grammi.

Si tratta di un “Richiamo a scopo precauzionale per possibile presenza di corpi estranei (contaminazione da plodia allo stadio larvale)”.

L’altro richiamo precauzionale riguarda Pernigotti 1860 – Gianduiotto, Praline di cioccolato alle nocciole gianduia venduti in confezione da 150 grammi. I lotti interessati sono L4D 10.04.24 / L4D 13.04.24 / L4D 19.04.24 e il termine minimo di conservazione 10.04.24 / 13.04.24 / 19.04.24 . La motivazione è analoga.

Il consumatore non deve consumare i prodotti ma riportarlo al punto vendita in cui l’ha acquistato.

