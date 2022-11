Più libri più liberi, dal 7 dicembre la fiera del libro alla Nuvola di Roma

Mancano pochi giorni alla nuova edizione, la ventunesima, di Più libri più liberi, la fiera dedicata agli editori italiani piccoli e medi, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana editori (AIE). Si tiene ancora una volta alla Nuvola dell’Eur, a Roma, dal 7 all’11 dicembre.

Il tema e i numeri della fiera

5 giorni, oltre 600 appuntamenti, 500 espositori, provenienti da tutto il Paese, che presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo.

Il tema scelto è “Perdersi e Ritrovarsi”, in linea con l’instabilità che viviamo su più fronti a livello globale, tema ricalcato anche all’identità visiva ufficiale della fiera, che ritrae le onde del mare, colorato e in tempesta, a firma ancora di Lorenzo Mattotti. Questo a testimoniare ancora una volta che i libri sono uno strumento di testimonianza e di partecipazione attiva a quanto accade nel mondo, e di libertà. In questa direzione, c’è grande attesa per l’appuntamento con Azar Nafisi, l’autrice di “Leggere Lolita a Teheran” che torna in Italia dopo molto tempo, in esclusiva per Più libri più liberi, dove, mentre in Iran i giovani scendono in piazza a rischio della vita per protestare contro uno spietato regime dittatoriale, discuterà della situazione nel suo Paese in un dialogo con Michela Murgia.

L’editoria si trasforma, insieme al mondo: è digitale, internazionale, connessa con altri settori

Altro tratto che caratterizza l’edizione 2022 di PLPL è l’attenzione data, attraverso il calendario degli incontri professionali e non, alle trasformazioni dell’editoria legate alla tecnologia, ai canali di condivisione social, alle esigenze di accessibilità e inclusività della lettura e alla cosiddetta nuova normalità creatasi dopo la pandemia. Una trasformazione non solo da un punto di vista di chi legge, con le tante forme di lettura e condivisione che oggi si hanno a disposizione, ma anche a livello industriale. Ad apertura degli incontri professionali, il 7 dicembre ci sarà la presentazione dell’indagine sull’andamento del mercato a un mese dal Natale: «Come finirà questo 2022. Un anno che speravamo normale». Sempre il 7, al potere del passaparola digitale per il mondo dell’editoria e della cultura, è dedicato l’incontro a cura di TikTok in collaborazione con AIE.

L’8 dicembre con «I social che stanno cambiando il mercato» si toccherà il ruolo che l’ecosistema digitale sta avendo – molto più dell’e-book – nel cambiare la filiera. Un altro percorso del programma professionale tocca la lettura. Un primo incontro sarà il 9 dicembre con «Gli altri modi di leggere» sulle altre e diverse forme di lettura «editoriale» che si muovono nella rete. Tutto nello spettro di un’editoria sempre più internazionale e interconnessa con gli altri media.

Finalmente un nuovo accordo con il mondo libraio, dopo anni di pressione

La grande novità poi è che la fiera, dal 2025, sarà spostata da periodo di svolgimento attuale, pre-natalizio, in risposta alle richieste del comparto librerie, che lamenta da anni i rischi di ricadute negative sulle vendite natalizie dovute all’attuale calendario dell’evento. Da tempo Ali, l’associazione di categoria dei librai, ha portato avanti la richiesta anche disertando la fiera e manifestando le proprie ragioni alla stampa, alle istituzioni e ai lettori.

Grazie anche all’appoggio di Confcommercio Roma, finalmente queste richieste sono state accolte.

Programma della fiera e partecipazione agli eventi

Quello di quest’anno si preannuncia un programma particolarmente ricco di ospiti nazionali e internazionali. Tutti gli appuntamenti sono disponibili qui https://plpl.it/eventi/. I filoni tematici sono diversi: attualità, giornalismo, storia scienza e ambiente scienza e ambiente scienza e ambiente.

Confermata anche quest’anno la Più Libri TV che permetterà agli utenti di seguire gli eventi più importanti della fiera sia live che on demand. Sul web la Fiera è presente con il sito www.plpl.it e con l’attività sui principali social network. Da quest’anno è aperto anche il canale TikTok, digital partner della fiera, con video e contenuti extra. L’hashtag ufficiale della manifestazione è #piulibri22. Disponibile dal 23 novembre anche l’app della manifestazione per dispositivi iOS e Android.

