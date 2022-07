Dal 2005 la povertà assoluta in Italia è più che raddoppiata, investendo 5,6 milioni di persone. Da Azione contro la fame il progetto-pilota “Mai più fame: dall’emergenza all’autonomia” per le famiglie più vulnerabili

Povertà e insicurezza alimentare, Azione contro la fame: in Italia dati allarmanti

Oggi in Italia quasi una persona su 10 può essere considerata povera: dal 2005, infatti, la povertà assoluta è più che raddoppiata, investendo 5,6 milioni di persone. Più che triplicata tra i bambini, che sono 1,3 milioni, il 14,2% del totale contro il 3,9% del 2005. Lo rivelano i recenti dati Istat, a cui si aggiunge il rapporto Inps, che parla di una povertà dilagante, anche tra gli occupati e i pensionati.

“Sono dati allarmanti che confermano quanto già rilevato dalle nostre analisi e dalle attività sul territorio: i bambini sono i più fragili tra i fragili, e lo stesso vale per le famiglie con figli minori, specie se monoparentali”, dichiara Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la Fame in Italia.

“La fame, o meglio l’insicurezza alimentare, esiste anche in Italia e investe fasce di popolazione sempre più estese. Tra queste anche gli occupati e i pensionati, come rivela il recente rapporto Inps. L’inflazione – spiega Garroni – si abbatte sul reddito reale, riducendo il potere d’acquisto, anche e soprattutto dei generi essenziali, come quelli alimentari, con rincari al + 9,1% a giugno 2022″.

“A farne le spese in modo diseguale – prosegue – sono i più vulnerabili, le famiglie più numerose, specie se con figli minori. Lo confermano anche i dati Istat: il 45,3% delle famiglie in stato di povertà assoluta ha figli minori. Alla mancanza di lavoro si aggiunge poi la difficoltà di conciliazione con la vita familiare, specie nei casi di mamme sole con uno o più figli”.

Il progetto “Mai più fame” contro la povertà e l’insicurezza alimentare

L’organizzazione internazionale ha appena concluso il primo ciclo di un progetto-pilota “Mai Più Fame: dall’emergenza all’autonomia” basato in Italia, il cui obiettivo è il contrasto all’insicurezza alimentare attraverso un percorso di sostegno alla spesa, maggiore consapevolezza nei consumi e nelle pratiche alimentari e accompagnamento all’autonomia lavorativa.

Il progetto si basa, in particolare, sull’esperienza già sperimentata dal network di Azione contro la Fame in Spagna, Palestina, Georgia e in diversi paesi dell’America Latina e fornisce un sostegno immediato a 50 famiglie vulnerabili.

Ed oltre al sostegno immediato per la spesa e l’educazione alimentare, l’iniziativa si è avvalsa di un percorso di supporto all’inserimento lavorativo, finalizzato a costruire la loro sicurezza alimentare a lungo termine. Tra i beneficiari: famiglie con due o più minori (specie di età inferiore ai 5 anni), con presenza di donne incinte o neo-mamme o con entrambi i genitori disoccupati o con lavori occasionali, mamme o papà soli con minori a carico, donne vittime di violenza, disoccupati di lungo termine, persone senza titolo di studio.

