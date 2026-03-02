Prezzi dei carburanti, Federconsumatori: già oggi aumenti spropositati

Già da oggi gli automobilisti si sono ritrovati con i prezzi dei carburanti al rialzo, con la benzina in media a 1,67 euro al litro e il diesel a 1,732 (prezzi per il self, dati di Quotidiano Energia). Le ripercussioni già si traducono in un aumento annuo di 94 euro per i rifornimenti e di oltre 100 euro per l’aumento dei prezzi dei beni di largo consumo. E si parla di stime che Federconsumatori fa alla luce dei dati di oggi, a inizio della nuova devastante guerra in Medio Oriente, che sul fronte dei prezzi dei carburanti farà sentire i suoi effetti ancora di più a partire dai prossimi giorni.

Alle stelle i prezzi dei carburanti

Fra conflitto in Medio Oriente e accise, spiega Federconsumatori, i prezzi volano alle stelle.

“I listini dei carburanti, come sempre, infatti, si aggiornano al rialzo alla velocità della luce, peccato non avvenga mai il contrario quando debbano scendere”, commenta Michele Carrus, presidente Federconsumatori.

L’associazione ritiene gli aumenti scattati già da oggi “inauditi, spropositati a nostro in avviso: già a giugno 2025, quando c’erano state le prime più concrete avvisaglie del conflitto con l’Iran, Brent e WTI erano schizzati a livelli pari a quelli odierni. I carburanti, però, erano rimasti su livelli decisamente più bassi”.

Le ricadute sui consumatori

Secondo le stime dell’associazione, riferite sia all’andamento del cambio che alle quotazioni del petrolio, già oggi c’è un sovrapprezzo che si traduce in un aggravio diretto di oltre 94 euro l’anno per gli automobilisti con auto diesel.

Poi ci sono le ricadute che colpiscono tutti i cittadini per gli aumenti indiretti sui prezzi dei beni di largo consumo, dovuti al fatto che oltre l’86% è trasportato su gomma. Per l’associazione si traducono in oltre 110 euro in più l’anno.

Complessivamente un automobilista (media tra auto a benzina e gasolio) subirà aumenti pari a 186,64 euro annui.

“Da tempo – spiega Federconsumatori – chiediamo massima trasparenza e vigilanza da parte delle istituzioni competenti nel settore, afflitto da intollerabili fenomeni speculativi. È necessario farlo, oggi, con maggiore forza, per contrastare tempestivamente e punire tali fenomeni, che penalizzano i cittadini e incidono negativamente sull’intero sistema economico”.

Per fare chiarezza sull’andamento dei prezzi alla pompa, l’associazione ha avviato un monitoraggio costante dei prezzi dei carburanti, che tiene conto non solo delle variazioni di mercato e delle accise, ma anche dell’andamento del cambio euro/dollaro.