Rc auto, l’Antitrust ha sanzionato UnipolSai e Generali per pratica commerciale scorretta

L’Antitrust ha sanzionato UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. per aver adottato, nella fase di liquidazione dei danni RCAuto, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo. È quanto si apprende da una nota dell’Autorità, diffusa il 9 agosto.

In considerazione della gravità e della durata della pratica, l’Autorità ha irrogato a ciascuna società una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo edittale consentito.

UnipolSai e Generali, le indagini dell’Antitrust

Secondo l’Antitrust – si legge nella nota – la pratica commerciale è stata realizzata tramite “condotte ingannevoli e aggressive“. In primo luogo, secondo quanto emerso dalle indagini, le due società hanno attuato “comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro”.

“Risulta – spiega l’Autorità – che UnipolSai e Generali abbiano risposto in ritardo, rispetto ai termini fissati dalla normativa di settore, a numerose istanze di accesso agli atti. Nel caso di Generali, il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato anche quelle formulate prima della presentazione da parte della società di una offerta risarcitoria o del suo rifiuto, momento in cui il diritto all’accesso non è ancora sorto in capo al danneggiato La compagnia, tuttavia, in questi casi non ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza, né ha effettuato l’accesso una volta che l’iter di valutazione del sinistro si è concluso. UnipolSai, invece, in alcuni casi ha dato riscontro alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la documentazione presso il proprio Centro di liquidazione, anziché inviandola al richiedente”.

Al momento di decidere l’ammontare del rimborso, inoltre, le società non fornivano informazioni rilevanti relative alla sua determinazione o alle motivazioni di rifiuto di risarcimento – prosegue l’Antitrust. – Secondo l’Autorità si tratta di “carenze idonee ad indurre i destinatari ad accogliere l’offerta risarcitoria o a respingerla senza le informazioni necessarie per contrapporsi“.

“Infine – prosegue l’Antitrust – la pratica commerciale è stata realizzata imponendo ostacoli di vario genere all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto e senza rispettare i termini temporali fissati dal Codice delle Assicurazioni Private per la formulazione dell’offerta o per il suo rifiuto. Sia nel caso di Generali, sia in quello di UnipolSai, ci sono stati numerosissimi sinistri in cui l’offerta e/o il suo diniego sono stati formulati in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge. Nel caso di UnipolSai, oltre a ciò, sono stati rilevati ulteriori ostacoli, quali la mancata risposta a richieste provenienti dai consumatori riguardo allo stato della pratica o la difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore”.

L’Autorità ha pertanto accertato la scorrettezza di questa pratica commerciale, considerata idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore in relazione al risarcimento del sinistro.

I commenti dei Consumatori

Per l’Unione Nazionale Consumatori si tratta di una “sanzione insufficiente“.

“Il danno per i consumatori in questo caso è davvero notevole e corrisponde a un guadagno delle compagnie assicurative che è frutto di questa pratica ingannevole e aggressiva – osserva Massimiliano Dona, presidente di UNC. – Andrebbe previsto per legge che le multe delle Authority debbano sempre superare l’illecito guadagno, altrimenti non possono avere alcuna efficacia deterrente. Invece la classe politica sta andando nella direzione opposta e, ad esempio, nel recepire la direttiva (UE) 2019/2161, si prevede che l’ampliamento delle sanzioni dal 2 al 4% del fatturato non valgano nel caso di violazioni del del Codice del consumo”.

Anche per il Codacons, si tratta di “un importo irrisorio e inadeguato che, considerati i bilanci di UnipolSai e Generali, non farà nemmeno il solletico alle due aziende”.

“L’unico modo per imporre il rispetto dei diritti dei consumatori da parte dei colossi mondiali è quello di potenziare i poteri dell’Antitrust – afferma l’associazione – aumentando il valore delle sanzioni erogabili dall’Autorità, e obbligare le società a risarcire gli utenti ogni volta che realizzano una pratica scorretta o non garantiscono adeguata trasparenza ai propri clienti”.

“Al di là e oltre all’entità delle sanzioni irrogate nel loro massimo – spiega Alessandro Mostaccio, segretario generale Movimento Consumatori – l’importanza del provvedimento sta nel fatto che le compagnie dovranno cessare comportamenti come la mancanza di chiarezza nelle offerte risarcitorie, la mancata messa a disposizione della documentazione dei sinistri e soprattutto dovranno ovviare e risolvere il problema della cronica impossibilità di contattare gli uffici liquidativi”.

“Sotto questo profilo – rilevano Mostaccio e Sonia Monteleone, responsabile settore assicurativo Movimento Consumatori – quello dell’AGCM è un intervento strutturale, perché impone ai due principali gruppi italiani di modificare prassi consolidate ed è di monito a tutto il mercato assicurativo affinché faccia altrettanto”.

