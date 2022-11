Reddito di cittadinanza, Assoutenti: trasformarlo in sostegno ai servizi essenziali

Assoutenti propone di trasformare il reddito di cittadinanza in sostegno per servizi essenziali quali energia e gas, acqua, trasporti e alimentari.

La proposta dell’associazione è stata lanciata nel corso di Expo Consumatori 2022, la kermesse che ha preso il via oggi, organizzata da Assoutenti. Quest’anno la manifestazione parte in un contesto di grande crisi e trasformazione che rende più pressante il richiamo alla “crescita felice” e la necessità delle famiglie di fronteggiare caro energia e caro inflazione. Di questo ha parlato ieri il presidente Assoutenti Furio Truzzi a Help Consumatori: «La difesa migliore è quella collettiva, affermarsi come soggetto politico-sociale che negozia con il governo e partecipa alle scelte strategiche del paese».

Il reddito di cittadinanza secondo Assoutenti

La proposta che Assoutenti ha fatto oggi nel corso di Expo Consumatori è quella di una “riforma del Reddito di cittadinanza per trasformare lo strumento da supporto al reddito a supporto per i servizi essenziali come energia, gas, acqua, trasporti e alimentari”.

«Il Reddito di cittadinanza si è dimostrato uno strumento controverso che se da una parte ha aiutato una fetta di popolazione, dall’altra ha dato vita a situazioni di illegalità e ambiguità a discapito delle casse pubbliche e della collettività – ha detto Truzzi – In questo momento di emergenza crediamo che misure di sostegno al reddito delle fasce più deboli debbano essere difese, ma si rende necessario modificare il Reddito di cittadinanza trasformandolo in un supporto per i servizi essenziali: il sussidio deve cioè essere destinato interamente alle spese dei cittadini per energia, gas, acqua, trasporti, alimentari e altri beni e servizi primari, in modo da superare le criticità attuali senza privare chi ne ha diritto degli aiuti offerti dallo Stato».

