Responsabilità bancaria, Intesa San Paolo aderisce ai principi dell’ONU

Intesa Sanpaolo aderisce ai Principles for Responsible Banking – PRB dell’UNEP FI (la sezione del Programma per l’ambiente dedicata alle istituzioni finanziarie), documento programmatico che intende avvicinare il settore bancario verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (UN Sustainable Development Goals) e dell’accordo di Parigi sul clima del 2015.

La firma e la presentazione ufficiale si sono svolte il 22 settembre, all’inizio della settimana dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, presso la sede ONU a New York, alla presenza del Segretario generale António Guterres. Intesa Sanpaolo è Firmatario fondatore (Founding Signatory), status che si applica alle banche che per prime hanno confermato l’adesione.

Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Intesa Sanpaolo ha aderito all’UNEP FI e al Global Compact ONU fin dalla nascita del Gruppo nel 2007. Per una Banca come la nostra, che ha fissato la sostenibilità come obiettivo del Piano di Impresa 2018-2021, aderire ai PRB è stato un passaggio naturale e conseguente”.

E aggiunge: “Stiamo realizzando impegni di grande rilievo: un fondo per la Circular Economy di €5 miliardi, in relazione al quale abbiamo in programma il collocamento sui mercati internazionali del nostro secondo Sustainability Bond, un piano di inclusione economica basato su un fondo di 1,25 miliardi, un grande progetto a sostegno dei più bisognosi. Siamo fortemente impegnati in attività culturali con il Progetto Cultura, per la condivisione del nostro vasto patrimonio artistico”.

Le aspettative della società cambiano e alle banche viene chiesto di essere sempre più trasparenti e chiare su come i loro prodotti e servizi creano valore per i clienti, per gli investitori, così come per la collettività.

Indicando come allineare la propria strategia di business, i Principles forniscono il quadro per un sistema bancario sostenibile con l’obiettivo di favorire un’accelerazione del contributo positivo di questo settore alle grandi questioni della sostenibilità.

I Principles sono sei:

Allineamento delle strategie aziendali agli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (SDGs) e con i contesti nazionali e regionali, Impatto positivo da valorizzare e impatto negativo da ridurre, Sostegno a clienti che promuovono la sostenibilità e la prosperità delle generazioni attuali e future, Coinvolgimento e collaborazione proattiva con gli stakeholder per condividere gli obiettivi, Una governance efficace, Monitoraggio dell’applicazione dei principi e trasparenza sui risultati raggiunti.