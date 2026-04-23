Robot Neato, Antitrust apre istruttoria su Vorwerk

L’Antitrust accende i riflettori sul robot Neato e apre un’istruttoria verso Vorwerk Management e Vorwerk Italia: le società avrebbero interrotto i servizi smart del robottino rendendolo inutilizzabile

L’Antitrust accende i riflettori sullo “spegnimento” del robottino aspirapolvere Neato. O meglio, apre un’istruttoria nei confronti di Vorwerk Management e Vorwerk Italia per una possibile una pratica commerciale scorretta, dopo una serie di segnalazioni dei consumatori arrivate fra novembre 2025 e aprile 2026.

L’interruzione dei servizi smart di Neato

Le società, spiega l’Autorità in una nota, “avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato facendo venir meno le funzionalità essenziali di questo apparecchio e rendendolo, di fatto, inutilizzabile”.

Secondo l’Autorità, questa condotta potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva ai sensi del Codice del consumo.

Infatti “l’interruzione dei sistemi software di un apparecchio ancora perfettamente funzionante determina una modifica radicale della natura, della caratteristica e del valore del prodotto, ostacolandone la fruizione”.

Ieri i funzionari dell’Antitrust hanno svolto un’ispezione nelle sedi delle società Vorwerk Management e Vorwerk Italia con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Il robottino Neato

Secondo quanto si legge sulla stampa specializzata, lo scorso anno Vorwerk ha inviato un’email ai possessori di robot Neato annunciando che i servizi cloud sarebbero stati disattivati dal quarto trimestre 2025.

“Da quando Neato ha cessato le attività nel 2023, Vorwerk ha continuato a gestire la piattaforma cloud di Neato per onorare la promessa di servizio quinquennale originaria. Tuttavia, gli standard di sicurezza informatica, gli obblighi di conformità e le normative si sono evoluti in modo tale da rendere non più possibile gestire in modo sicuro e sostenibile questi sistemi legacy.” (Fonte: TheVerge) Rimane la possibilità di usare i robot accendendoli manualmente ma si perdono le funzioni smart dell’apparecchio. Lo “spegnimento” è stato motivato con il cambiamento dei requisiti legali e tecnici in materia di protezione dei dati, di sicurezza informatica e di conformità.