Safer Internet Day, giovani sempre più iperconnessi con la pandemia

Secondo un’indagine di Telefono Azzurro, presentata in occasione del Safer Internet Day, il 71% degli intervistati ritiene di aver aumentato il tempo trascorso online. Per i giovani i social favoriscono le relazioni, ma allo stesso tempo possono generare un senso di solitudine. Cresce, però, la consapevolezza sui rischi della Rete

I giovani sono consapevoli dei potenziali rischi legati ad un uso non consapevole di Internet e vorrebbero essere più coinvolti da istituzioni e aziende per contribuire a rendere il Web un luogo più sicuro. Opinione condivisa dal 96% dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato alla ricerca commissionata da Telefono Azzurro a DOXA Kids, presentata in occasione del Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, che ricorre domani 8 febbraio.

Il 94% dei giovani ritiene che la soluzione debba passare dall’educazione da parte dei genitori e della scuola. Importanti sono ritenuti anche gli strumenti tecnologici per segnalare rischi e pericoli, ma anche una maggiore consapevolezza da parte dei ragazzi. E il 35% ritiene che le aziende hi-tech dovrebbero creare sezioni su Internet adatte ai giovani.

Safer Internet Day, l’attività di Telefono Azzurro nel 2021

Durante il 2021, il Centro di Ascolto e Consulenza 19696 di Telefono Azzurro ha gestito 192 casi con problematiche relative all’area Internet, con una prevalenza di casi relativi a situazioni di cyberbullismo (28%) e sexting (17%). In più di 2 casi su 10, sono state riferite anche problematiche legate alla salute mentale, principalmente ideazione suicidaria (28%), paure, ansia e fobie (26%), atti autolesivi (23%), depressione (19%). Nel 2021 il servizio 19696 ha aiutato, inoltre, 211 minori in difficoltà: quasi uno su due (46%) nella fascia 11-14 anni e il 38 % nella fascia 15-17.

Sempre nel 2021, il Servizio 114 Emergenza Infanzia è venuto in contatto con 320 casi con problematiche relative all’area Internet. Numerosi i casi di sextortion gestiti dal Servizio 114.

“Da questa vasta esperienza sul campo, nascono le domande che Telefono Azzurro ha voluto rivolgere ai giovani – spiega il professor Ernesto Caffo, docente di neuropsichiatria infantile e presidente di Telefono Azzurro. – Perché la grande sfida di oggi è essere vicini a giovani, genitori ed educatori per promuovere e insegnare un approccio corretto al digitale, coinvolgendo anche istituzioni e aziende, chiamate a ripensare regole e approcci al mondo online, come parte integrante del processo formativo e di socializzazione dei minori”.

Il Gaming online

La ricerca di Telefono Azzurro è stata condotta su un campione di 855 genitori e 815 giovani tra i 12 e i 18 anni. Diverse le tematiche trattate, tra le quali il gaming online, i social media, l’educazione finanziaria, la privacy, la salute. Qui alcuni dei dati messi in luce dall’Associazione.

Problematica emergente alla quale è necessario prestare molta attenzione è il cosiddetto ‘binge-gaming‘, ovvero l’uso compulsivo dei videogiochi. Dalla ricerca di Telefono Azzurro emerge che oltre la metà dei giovanissimi (53%) gioca online da 1 a 3 ore al giorno. Altro dato molto rilevante è che il 35% dei giovani intervistati ha effettuato acquisti mentre giocava, comprando prevalentemente skin, funzioni, strumenti di personalizzazione da collezionare e scambiare con gli amici, oppure vite e livelli per poter continuare a giocare.

Telefono Azzurro sottolinea come il gaming online possa essere anche causa di frustrazione: il 13% è stato escluso dal gioco perché non ne ha raggiunto gli obiettivi, mentre al 10% è successo di essere stato preso in giro e al 7% di prendere in giro qualcun altro. Altro dato preoccupante: ben il 38% dei giovani ha dichiarato di conoscere qualcuno che gioca online pur avendo un’età inferiore a quella raccomandata.

Tuttavia giocare online può anche essere positivo. Alla domanda su quali competenze i giovani pensano di aver acquisito giocando online, le risposte più gettonate sono state: velocità di riflessi (39%), ragionamento logico (28%), pianificazione dell’azione (18%). Sulle prime due competenze sono d’accordo anche i genitori, con percentuali di risposte simili (41% e 31%), che però al terzo posto collocano l’entrare in relazione con gli altri (24%).

Safer Internet Day, i giovani quanto tempo trascorrono online?

Ben il 71% dei giovani intervistati ritiene di aver aumentato il tempo trascorso online negli ultimi due anni (opinione condivisa dal 70% dei genitori, che nel 63% dei casi spesso si chiedono se il tempo che i figli trascorrono online non sia eccessivo). Nonostante la scuola sia tornata in presenza e i ragazzi e le ragazze vogliano riappropriarsi degli aspetti face to face delle relazioni dopo questo uso massiccio «forzato», Internet rimane uno tra i contesti privilegiati per comunicare e condividere le cose fatte quotidianamente con gli amici (virtuali e non).

Quasi la metà dei giovani (47%) dichiara di essere connesso 2-3 ore al giorno e c’è un 12% di giovani che dichiara di essere connesso da 4 a 6 ore al giorno, un 4% che afferma di essere sempre connesso e un 3% che lo è per più di 6 ore, mentre dichiara di essere online per non più di un’ora al giorno solo il 24% del campione. E la percezione dei genitori corrisponde alle dichiarazioni dei figli.

Ma cosa si fa online? I giovani chattano, soprattutto (58%), ascoltano musica (53%), giocano (48%), seguono lezioni a distanza (39%), guardano film o serie tv (38%), mandano vocali su Whatsapp (29%), guardano video tutorial (27%), video di game players (26%) o video per informarsi e studiare (25%), pubblicano foto/video/storie su Tik Tok, Instagram e altri social (23%), guardano video comici (23%).

In percentuale minore, nell’ordine, registrano foto/video/storie dai social, usano la posta elettronica, fanno acquisti online, leggono libri, cercano nuovi amici, leggono/scrivono in forum o blog, leggono i giornali online (solo il 4%), cercano informazioni su salute e malattie, usano app di dating (solo i diociottenni).

Per quanto riguarda i principali social e app di messaging online, i giovani usano Whatsapp e Facebook soprattutto per stare con gli altri, YouTube, Instagram, Tik Tok, Twitch e Discord per divertirsi.

La vita online influenza la vita reale

Per il 67% degli intervistati da Telefono Azzurro in occasione del Safer Internet Day, Internet ha un’influenza abbastanza, molto o moltissimo rilevante sulle relazioni amicali, sulla reputazione (58%), sul modo di essere (61%), sulle relazioni sentimentali (72%). Ed anche per il 70% dei genitori il tempo trascorso online influisce da abbastanza a moltissimo sulle relazioni amicali dei figli, su ciò che vivono (73%), sulla loro reputazione (53%) e le relazioni sentimentali (48%).

Secondo i giovani, infine, i social favoriscono in primis le relazioni (40%), creano un senso di comunità (38%), permettono di apprendere cose nuove (33%) e di esprimere le proprie emozioni (27%) e inclinazioni (18%), consentono di chiedere aiuto quando si è in difficoltà (16%). Tutte cose positive. E quelle negative? Per il 15% dei giovani i social generano un senso di solitudine e una pressione rispetto alle aspettative sociali (14%), favorendo inoltre la disuguaglianza (7%).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!