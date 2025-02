San Valentino, Fipe: 6 milioni di italiani al ristorante

San Valentino al ristorante per 6 milioni di italiani secondo le previsioni della Fipe. Spesa stimata in 330 milioni di euro

Fiori, cioccolatini, gioielli (per chi può) e cena romantica fuori casa. Proprio la cena di San Valentino potrebbe richiamare al ristorante 6 milioni di italiani per una spesa complessiva stimata in 330 milioni di euro. La vicinanza con il fine settimana – San Valentino è domani, cade di venerdì – spingerà poi diverse coppie a concedersi una “fuga romantica” verso piccoli borghi e destinazioni di montagna.

Così le previsioni della Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, che evidentemente guarda con interesse alla “celebrazione” di San Valentino e alla tavola imbandita che accoglie gli innamorati al ristorante.

San Valentino al ristorante e menu in rosso

Oltre 6 milioni di italiani, afferma dunque la Fipe, andranno a cena fuori domani per San Valentino, previsione di un’alta affluenza favorita dal fine settimana vicino. Insieme a fiori e cioccolatini, la strada indicata è quella di “un’esperienza gastronomica ricercata e curata nei dettagli” che promette condivisione di emozioni.

La promessa della Fipe: “ Il ristorante si conferma così non solo luogo di convivialità, ma anche di condivisione di emozioni. Consapevoli di questo ruolo, i ristoratori rispondono con creatività, proponendo menu esclusivi e ambientazioni speciali, rendendo questa serata un appuntamento imperdibile”.

Cosa si mangia per San Valentino? Il menu proposto dalla Fipe propone di essere complice della coppia. “La formula più scelta dai ristoratori è il menu “tutto compreso”. Al centro dell’offerta saranno i piatti dagli ingredienti afrodisiaci, come il caviale e le ostriche per quanto riguarda le pietanze di pesce, e con la prevalenza di spezie quali l’anice, noce moscata, peperoncino e zafferano. A distinguere il menu di questo giorno speciale – proseguono gli esercenti – saranno inoltre i piatti dalle cromie rosse, che richiamano il sentimento protagonista di San Valentino: largo dunque ai dessert con fragole, lamponi e mirtilli, ma anche agli antipasti di tartare di tonno rosso, accompagnati da bollicine rosé”.

La previsione di spesa coincide di fatto con quella del Codacons che solo qualche giorno aveva evidenziato però come anche San Valentino non sia esente dai rincari. “Per i ristoranti -aveva detto l’associazione – le tariffe salgono in media del +3,1%, con la spesa complessiva per le cene romantiche che si attesterà attorno ai 300 milioni di euro”.

