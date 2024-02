San Valentino resiste: festeggiano 6 italiani su 10

Le tendenze di San Valentino secondo Confesercenti. La festa resiste ma ci sono meno regali e più “cene romantiche”, nel 22% dei casi in casa per contenere i costi. Spesa media 85 euro a persona

Festeggerà San Valentino il 60% degli italiani, con una spesa media di 85 euro a persona, in sette casi su dieci con una cena romantica. I regali più gettonati sono decisamente quelli classici: cioccolatini al primo posto, profumi o gioielleria, fiori e accessori moda. Qualcuno osa una vacanza o un’attività di coppia. I regali saranno però di meno rispetto alla maggioranza degli intervistati, che opterà per la cena. E per una persona su cinque sarà una cena casalinga, fatta in prima persona mettendosi ai fornelli, per contenere i costi.

«San Valentino resiste, nonostante ci sia una importante fascia di popolazione che fatica a venir fuori da un lungo periodo in cui inflazione e caro-vita hanno pesantemente intaccato potere d’acquisto e risparmi», commenta Giancarlo Banchieri, Vicepresidente di Confesercenti e Presidente di Fiepet, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi aderenti alla confederazione.

Da un sondaggio fatto da Ipsos per Confesercenti arrivano infatti le tendenze per San Valentino 2024. “Meno regali, più cene romantiche. Il caro-vita morde, ma gli italiani non rinunciano a San Valentino”, sintetizza Confesercenti. L’aumento dei prezzi pesa sulle scelte degli innamorati, anche a tavola: una cena su cinque, quest’anno, sarà preparata a casa per contenere i costi.

San Valentino 2024, le tendenze

A festeggiare sono soprattutto ragazzi e giovani adulti: celebra il 66% delle persone dai 34 anni in giù, contro il 57% delle generazioni più anziane. Ma a spendere di più sono i più grandi: il budget medio per persona è di 100 euro sopra i 35 anni, il 40% in più di quello dei più giovani che si fermano a 60 euro.

La cena romantica è il modo preferito di festeggiare degli italiani, con il 73% di indicazioni da parte degli intervistati. Una quota che batte anche quella di chi farà un regalo, che si ferma invece al 61%. Solo il 5%, invece, festeggerà mentre è in viaggio con il partner.

Ma dove si va a cena? La maggioranza va fuori casa: il 10% opterà per una pizzeria o una trattoria low-cost, mentre il 35% si orienterà su un locale di medio livello e il 15% proverà un’esperienza superiore con la cena in un ristorante di “alto livello”. Crescono, però, anche i pasti domestici: il 22% di chi celebra con una cena si metterà ai fornelli per preparare una cenetta romantica ‘homemade’, risparmiando senza rinunciare alla festa.

Sui regali si rimane sul classico. I cioccolatini sono il dono più gettonato con il 37% delle indicazioni. Seguono i prodotti di profumeria (scelti dal 27% di chi fa un regalo), poi prodotti e accessori di gioielleria (24%) e fiori (23%). Al quinto posto, grazie alla spinta dei saldi invernali, i prodotti e accessori moda, scelti da 2 innamorati su 10. Seguono, tra i regali, vacanze e pacchetti di attività di coppia (entrambi all’11%) e prodotti o servizi di cosmetica/benessere (10%).

