Screening dei tumori, la Commissione rivede le indicazioni per potenziare la prevenzione

Estendere lo screening dei tumori, i gruppi coinvolti, le patologie per cui si fa prevenzione. Nell’ambito del programma europeo dei screning dei tumori, che verrà proposto nel quadro del piano europeo di lotta contro il cancro, la Commissione europea ha presentato un nuovo approccio per aumentare la diffusione dello screening dei tumori.

L’obiettivo è quello di individuare i tumori in una fase precoce, aumentare gli screening e includervi il maggior numero possibile di persone e di patologie. Perché la diagnosi precoce salva la vita. Il nuovo approccio, spiega Bruxelles, aiuterà gli Stati membri a garantire che il 90% della popolazione dell’UE che soddisfa i requisiti per lo screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto abbia la possibilità di sottoporvisi entro il 2025. La nuova raccomandazione estende inoltre lo screening organizzato della popolazione al carcinoma polmonare, prostatico e, a determinate condizioni, gastrico.

Il piano europeo di lotta contro il cancro, presentato nel 2021,è un impegno politico per invertire la tendenza di questa malattia che a oggi colpisce ogni anno 2,7 milioni di europei. A meno che non si intervenga ora con decisione, si prevede che i casi di cancro aumenteranno del 24% entro il 2035, diventando la principale causa di morte nell’Ue. La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto pesante perché molta prevenzione è stata rimandata: si stima un milione di casi di cancro che non sarebbero stati diagnosticati. La diagnosi precoce è invece fondamentale e contribuisce a salvare vite.

«Con le nostre nuove raccomandazioni – spiega ancora Kyriakides – il programma europeo di screening dei tumori garantirà la copertura di tipi di tumori che, messi insieme, rappresentano quasi il 55 % di tutti i nuovi casi diagnosticati ogni anno nell’UE. Le nostre nuove raccomandazioni, basate su dati scientifici e sull’eccellenza sviluppata nella ricerca sul cancro degli ultimi 20 anni, rafforzeranno la nostra azione in tutta l’UE e ci consentiranno di agire tempestivamente e colmare le lacune create dall’impatto della COVID-19 nel campo della diagnosi del cancro e delle cure oncologiche. Insieme possiamo fare la differenza in termini di tendenze oncologiche».

