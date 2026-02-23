Skincare per bambine, è davvero una moda innocua? Intervista alla dermatologa Cacciaguerra (IDI)

Skincare e maschere per il viso interessano non più solo gli adulti ma anche le giovani, anzi giovanissime generazioni. I timori rispetto a conseguenze sulla pelle e non solo non mancano. Ne abbiamo parlato con la dermatologa Cacciaguerra dell’IDI

C’era una volta una bambina che, per gioco, indossava i tacchi troppo grandi e rubava di nascosto dal cassetto della mamma un rossetto, lo passava sulle labbra e sorrideva. E davanti allo specchio giocava a essere la mamma, a essere donna. Era vanità innocente, fatta di fantasia. Oggi quel gioco si fa di meno. Oggi si compra. Ai compleanni non arrivano più solo bambole o giochi, ma kit di skincare confezionati come promesse. E sugli scaffali di profumerie o retailer non mancano maschere idratanti, rigeneranti, contorno occhi talvolta strizzando l’occhio all’antiage, pur presentandosi con confezioni ispirate all’immaginario infantile, tra unicorni, cuori e caramelle.

Il tema è attuale e le polemiche non mancano. Un esempio è quanto accaduto al lancio del brand di skincare per bambini Rini, creato dall’attrice di Pretty Little Liars Shay, Mitchell. Il timore è che la pubblicizzazione e commercializzazione di questi prodotti possa portare i bambini, soprattutto le bambine ad avere ansie sulla loro immagine corporea a un’età molto giovane. Si parla addirittura di “cosmeticoressia” ovvero ossessione per l’aspetto estetico associata all’utilizzo esagerato di cosmetici per la bellezza e di “beauty burn out” derivante dall’ossessione per la cura del corpo.

Accanto alla dimensione psicologica emerge con forza il tema della sicurezza e della tutela della salute nei confronti di una pelle ancora troppo giovane. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Maria Giuliana Cacciaguerra, dermatologa dirigente medico presso l’IDI (Istituto Dermatologico dell’Immacolata).

Dottoressa, nella sua esperienza clinica sta riscontrando un aumento di bambine che si avvicinano alla skincare o ai trattamenti estetici?

“Sempre più spesso ho tra i miei pazienti bambine accompagnate da genitori chiedendo consigli di routine di skin care o che arrivano in studio già truccate. Parliamo di bambine di 8 o 9 anni, a volte anche meno. Accade che siano le stesse mamme a raccontarmi che hanno fatto maschere viso o altri trattamenti.

Ricevo continuamente pazienti con irritazioni causate dall’applicazione di prodotti non adeguati. Ad esempio, irritazioni, desquamazioni o casi di ciglia che cadono perché vengono usati mascara di scarsa qualità.

Anche il modo di festeggiare è cambiato: non più solo giochi in casa con animazione e torta, ma veri e propri “spa party”, con trattamenti estetici, maschere, capelli acconciati e trucco. In alcuni casi si organizzano addirittura feste in centri benessere, dove le bambine vengono sottoposte a trattamenti pensati per adulti. Siamo solo all’inizio di questa tendenza, ma è legittimo chiedersi quali possano essere, nel tempo, le conseguenze sia dal punto di vista della salute della pelle sia sotto il profilo educativo e psicologico”.

Da un punto di vista dermatologico quali sono i rischi?

La pelle dei bambini presenta differenze fondamentali rispetto a quella degli adulti. La barriera epidermica è meno sviluppata e meno strutturata, e lo strato cutaneo è molto più sottile. Già alla nascita, per esempio, la pelle del neonato è in media fino a cinque volte più sottile rispetto a quella di un adulto e risulta anche molto più permeabile. Questo significa che assorbe e lascia penetrare le sostanze in misura decisamente maggiore rispetto a un adulto. La pelle dei più piccoli è più vulnerabile a irritazioni, allergeni e sostanze potenzialmente sensibilizzanti, rendendo ancora più necessaria cautela nella scelta dei cosmetici.

Esiste una normativa ad hoc per i cosmetici dedicati ai bambini?

Nel 2023 sono state aggiornate specifiche Linee guida a livello europeo per i cosmetici destinati ai bambini, che definiscono criteri di sicurezza e raccomandazioni d’uso. Secondo tali indicazioni da 0 a 3 anni vanno utilizzati solo prodotti strettamente necessari, ovvero detergenti delicati specifici, eventuali creme idratanti solo se realmente indicate e protezione solare. Se non c’è una necessità clinica, non va applicato nulla.

Dai 3 anni fino ai 12 circa è richiesta comunque grande cautela: non devono essere introdotte routine complesse “a più step” tipiche dell’età adulta. Si tratta di raccomandazioni europee aggiornate nel 2023, che includono revisioni dei criteri di valutazione della sicurezza e indicazioni specifiche sull’uso appropriato dei cosmetici in età pediatrica.

Cosa non dovrebbe mai essere presente nell’INCI (la lista degli ingredienti) di cosmetici per la pelle dei più piccoli?

Le linee guida sottolineano di evitare sostanze potenzialmente irritanti o non adatte all’età pediatrica: ad esempio i salicilati sono controindicati sotto i 3 anni per il rischio di tossicità. Sono da evitare anche i derivati della vitamina A (come il retinolo), così come conservanti aggressivi, coloranti e profumazioni intense, che possono favorire irritazioni, dermatiti o sensibilizzazioni.

Alcuni prodotti sono estremamente aggressivi. Alcune sostanze comuni, come alcol, profumi (ad esempio il Limonene o il Geraniolo), solfati come il Sodium Lauryl Sulfate, o conservanti come l’Imidazolidinyl Urea, possono seccare la pelle e danneggiare la barriera epidermica, soprattutto se usate in quantità elevate.

Ritengo che questi prodotti non dovrebbero essere venduti a bambini al di sotto dei 12 anni. L’unico modo per limitarne l’uso sarebbe indicarlo chiaramente sull’etichetta con un’avvertenza tipo “non usare sotto i 12 anni”.

Quanto previsto oggi a livello normativo e di etichettatura è sufficiente a tutelare i giovani consumatori?

È necessaria una strategia centrale di tutela della salute che preveda indicazioni chiare come “non adatto ai minori di 12 anni”. L’attuale sistema basato solo sull’INCI non è comprensibile alla maggior parte dei genitori. Pochi sanno leggere l’elenco degli ingredienti, capire in quale quantità questi sono presenti e distinguere sostanze potenzialmente rischiose quali parabeni o profumi.

Un’azione combinata, quindi, tra sensibilizzazione e regolamentazione: campagne informative efficaci rivolte ai consumatori e indicazioni chiare sui prodotti, abbinate a paletti legislativi che vietino o limitino l’uso di cosmetici non adatti ai bambini. Penso alla Svezia dove la catena di farmacie Apotek Hjärtat ha deciso di vietare ai minori di 13 anni la vendita di creme contenenti acidi AHA e BHA, vitamina A, vitamina C e peeling enzimatici. Mentre i ragazzi sotto i 15 anni possono acquistare questi prodotti solo se autorizzati dai genitori.

Il mercato dei cosmetici per bambini sta crescendo rapidamente e, senza interventi tempestivi, aumenta il rischio di allergie, irritazioni e reazioni cutanee anche gravi. Ci sono segnalazioni di casi di bambine con dermatiti, micosi o danni alla pelle a causa di trattamenti o uso di creme e detergenti inappropriati o addirittura contaminati.

Non è solo la tutela della salute della pelle a destare preoccupazione ma anche la dimensione psicologica, cosa ne pensa Dottoressa?

Oserei dire che già si stanno riscontrando danni psicologici potendo osservare bambini che si relazionano agli altri solamente in funzione del proprio aspetto fisico e della propria “bellezza”. Il rischio è che il rapporto con il sé venga alterato già dall’età infantile. Invece bisognerebbe lavorare più sulla accettazione del sé con l’obiettivo di migliorarsi non solamente nell’aspetto fisico.

La comunità scientifica è molto attenta al profilo psicologico della diffusione dei trattamenti estetici in età preadolescenziale. Nel 2025, lo studio “Pediatric Skin Care Regimens on TikTok”, pubblicato su Pediatrics, ha analizzato video di skincare su piattaforme come TikTok con protagoniste ragazze di età compresa tra 7 e 18 anni. Gli esperti hanno lanciato un allarme sull’esposizione precoce e massiccia a routine di bellezza elaborate e prodotti non adatti alla pelle giovane, spesso con ingredienti potenzialmente irritanti o sensibilizzanti e con aspettative estetiche irrealistiche.

I social appunto, che responsabilità hanno?

Mentre il marketing e la comunicazione medica sono regolamentati, sui social le influencer possono aggirare facilmente le norme. I ragazzi al di sotto di una certa età non hanno ancora la capacità critica necessaria per interpretare correttamente i messaggi, e in questi casi il ruolo dei genitori diventa fondamentale.

Troppo spesso sono le influencer a dettare le regole del mercato, riuscendo a far vendere prodotti a basso costo e dalla qualità discutibile.

Questo più di quanto possa fare un professionista che consiglia, ad esempio, un detergente delicato, magari più costoso e senza profumazione e quindi che dà meno soddisfazione. In realtà, nella maggior parte dei casi, non serve molto altro se non una buona crema solare.

Cosa possono fare i genitori?

Innanzitutto, i genitori possono limitare e supervisionare l’uso dei social da parte dei propri figli, nella consapevolezza che la rete non rappresenta una fonte autorevole in ambito cosmetico e dermatologico.

Altrettanto fondamentale è offrire il buon esempio, trasmettendo un rapporto equilibrato con sé stessi e con la propria immagine, basato sull’autostima e non sugli standard imposti dall’esterno.

