Sospensione dei mutui, ABI e BCC a sostegno delle Marche

Sospensione dei mutui per cittadini e imprese delle Marche devastate dall’alluvione. Si attivano banche e credito cooperativo che annunciano la sospensione dei mutui per imprese e famiglie delle zone coinvolte dal disastro.

BCC e ABI annunciano sospensione dei mutui

Le Banche di Credito Cooperativo marchigiane, informa una nota, «annunciano la sospensione del pagamento dei mutui accesi da famiglie, imprese, associazioni ed enti che vivono e/o operano nei Comuni della Regione colpiti dall’alluvione della notte tra il 15 e il 16 settembre».

Le BCC che hanno sedi o agenzie nei territori più colpiti hanno iniziato da venerdì 16 settembre a verificare l’esistenza di eventuali danni alle strutture e ai sistemi gestionali per poter essere in grado già da oggi di assistere persone e aziende e assicurare la continuità delle attività produttive, dei servizi sanitari e delle scuole.

«I soci, i clienti, le famiglie, gli imprenditori, i titolari di studi professionali potranno rivolgersi alle agenzie delle proprie banche di comunità. Anche le BCC aventi sede legale in Regioni confinanti e agenzie nel territorio interessato dall’alluvione saranno a disposizione».

L’Associazione bancaria italiana (ABI) ha diffuso ieri la circolare alle banche «per dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per le popolazioni delle Marche colpite dal tragico evento calamitoso, come previsto dall’Ordinanza della Protezione emanata: nella circolare sono forniti tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui, così come riportato dall’art. 8 dell’Ordinanza», spiega una nota.

Per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l’ABI ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori.

