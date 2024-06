Sosta in autostrada, stangata in arrivo. Altroconsumo: prezzi alle stelle

Fino a 8 euro per un panino, acqua a 3 euro al litro, prezzi alle stelle per bibite, snack e gelati. Indagine Altroconsumo sui costi della sosta in autostrada

La sosta in autostrada è spesso un classico del viaggio estivo. Durante il viaggio, fra un po’ di musica e un occhio al traffico, cosa c’è di meglio che fare una sosta e rifocillarsi in un’area di servizio della rete autostradale? Ma attenzione al conto che arriverà alla cassa. Si arriva a pagare fino a 8 euro per un panino e a poco meno per un toast semplice, mentre la colazione con cappuccino e cornetto sfiora i 5 euro.

L’acqua in bottiglia costa 3,16 euro al litro per bottiglie di piccole dimensioni mentre per una bibita gassata si arriva a 8 euro al litro. La spesa media per un gelato confezionato è di circa 3 euro – che sia uno stecco al cioccolato o un cono. “Con un prezzo al chilo medio di 38,51 euro, i gelati restano prodotti piuttosto costosi da acquistare nei punti di ristoro, specie se consideriamo che per alcune varianti il prezzo supera i 50 euro al chilo”, spiega Altroconsumo.

I dati vengono infatti da un’indagine fatta da Altroconsumo in 22 aree di servizio tra Milano, Napoli, Roma e Venezia.

Sosta in autostrada, i prezzi

Per chi vuole fare il classico spuntino veloce nelle aree di sosta in autostrada, spiega l’associazione, “il prezzo medio di un panino si attesta a circa 7 €, contro i 4,20 € di un normale bar: ciò significa che di fatto in autostrada si spende circa il 70% in più rispetto al bar sotto casa. Non va meglio per chi decide di fare colazione: per un cappuccino bisogna mettere in conto in media 1,84 €, mentre per una brioche 1,72 €, rispettivamente il 12% e il 26% in più. Per un caffè liscio, inoltre, la spesa media si attesta su 1,35 €, ovvero il 14% in più”.

Oltre ai costi dell’acqua, particolarmente salata – oltre 3 euro al litro contro lo 0,67 euro del supermercato – anche i costi delle altre voci sono consistenti.

Snack salati? Per un sacchetto di patatine si spende in media 3,13€ con un prezzo al medio al chilo di 23,08€. Per acquistare una tavoletta di cioccolato da circa 100 g, infine, in autostrada si spende in media 3,70€, ma i prezzi possono variare da 1,20 a ben 6,29 euro. Sono costi da tenere presente nel budget familiare se si vuole risparmiare qualcosa anche in vacanza, o meglio nel pre-vacanza: le spese pre-partenza possono infatti arrivare a importi consistenti, considerato che in aeroporti, stazioni, e autogrill i prezzi salgono vertiginosamente.

