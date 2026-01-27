La salute, da diritto fondamentale, rischia sempre più spesso di trasformarsi in una variabile economica. Per un numero crescente di famiglie italiane le spese sanitarie significano fare scelte complesse, valutare costi, rimandare decisioni e, nei casi peggiori, rinunciare a prestazioni necessarie. Un quadro preoccupante che emerge con chiarezza dai dati di un’indagine di Altroconsumo, capace di fotografare le difficoltà quotidiane di chi si trova a dover conciliare bisogni sanitari e risorse finanziarie limitate.

I dati dell’indagine Altroconsumo

Secondo l’indagine realizzata da Altroconsumo, il 27% degli intervistati ha avuto difficoltà a sostenere le spese sanitarie essenziali negli ultimi dodici mesi. La percentuale cresce sensibilmente quando all’interno del nucleo familiare è presente almeno una persona affetta da una patologia cronica: in questi casi le famiglie in difficoltà salgono al 33%, segno di una pressione economica costante legata alla continuità delle cure.

Non tutte le famiglie partono dalle stesse condizioni. Al Sud, dove i redditi medi sono più bassi, il peso delle spese sanitarie incide in modo più marcato sui bilanci familiari. La situazione più critica si registra in Campania, dove quattro famiglie su dieci dichiarano di aver avuto difficoltà. Seguono Sicilia e Puglia, entrambe con una percentuale del 36%.

Anche nelle regioni economicamente più forti il problema resta tutt’altro che marginale: in Lombardia e nel Lazio le famiglie in difficoltà sono rispettivamente il 20% e il 17%, ovvero quasi una su cinque.

Quando la difficoltà diventa rinuncia

Le difficoltà economiche spesso si traducono in rinunce concrete. Un quarto degli intervistati ammette che, nell’ultimo anno, almeno una persona del nucleo familiare ha dovuto rimandare o rinunciare del tutto a una spesa sanitaria necessaria. Le prime a essere sacrificate sono le cure dentistiche, posticipate dal 21% delle famiglie, seguite da occhiali e lenti a contatto (16%).

Tra le prestazioni più frequentemente rinviate compaiono anche farmaci da banco, visite mediche, esami diagnostici e percorsi di riabilitazione fisica.

Rimandare una cura raramente è una decisione senza effetti. Nel 45% dei casi le conseguenze restano lievi, ma per un altro 45% il rinvio ha provocato problemi significativi, con un impatto diretto sulla salute e sulla qualità della vita. Ancora più allarmante è il 10% dei casi in cui l’effetto è stato grave. Numeri che evidenziano come una rinuncia dettata da motivi economici possa trasformarsi in un peggioramento clinico serio.

Spese elevate e redditi fragili

In media, una famiglia italiana spende 1.723 euro all’anno per la salute. Per il 26% dei nuclei familiari queste spese assorbono almeno il 20% del reddito netto annuo, diventando una delle principali voci di spesa. Una vulnerabilità che espone le famiglie economicamente più fragili al rischio di indebitamento o alla necessità di sacrificare beni essenziali per far fronte a nuove esigenze sanitarie.

La protezione sanitaria privata resta un’eccezione. Il 57% delle famiglie non dispone di alcuna assicurazione e deve contare esclusivamente sulle proprie risorse per affrontare le criticità del Servizio sanitario nazionale. Solo il 43% ha una copertura privata, spesso legata al contratto di lavoro e non sempre estesa a tutti i componenti del nucleo.

Tra le famiglie con redditi fino a 2.000 euro mensili, ben il 72% è privo di qualsiasi copertura assicurativa, confermando come la tutela della salute resti fortemente condizionata dalla disponibilità economica.