L’estate sta arrivando e il Covid-19 comincia a rallentare la sua corsa epidemica. Cosa ne sarà delle nostre vacanze al mare quest’anno? La domanda è di quelle da far arrovellare la mente in cerca di una risposta che metta insieme la necessità di tutelare la salute con la necessità di trovare un po’ di refrigerio nella stagione calda e l’accesso alle spiagge libere.

A breve quindi i Comuni si troveranno a dover fare i conti con il non facile compito di definire le modalità di accesso alle spiagge libere, pianificando una strategia per affrontare al meglio una stagione che sarà improntata alla logica di distanziamento sociale.

Se sui tratti di costa in concessione il rispetto delle regole spetterà al titolare della concessione, più complicato sarà ottemperare agli obblighi di legge sulle spiagge libere. Il tratto di demanio costiero libero da concessioni è il più delicato fra i beni comuni e una risorsa straordinaria per il nostro Paese sia dal punto di vista ambientale, che da quello sociale.

Legambiente si dice pronta a raccogliere e rilanciare questa sfida al fianco dei Comuni, pena il fatto che troveranno più fiato in questa circostanza le voci di quanti chiedono da tempo di ampliare la quota di spiagge in concessione perché su queste sarebbe più facile il rispetto delle regole e le misure di sanificazione.

“È utile offrire il proprio supporto ai Comuni costieri per pianificare insieme una strategia per affrontare al meglio la stagione. Pensare di cedere a privati spazi di litorale libero in cambio di sorveglianza e controllo delle regole o, addirittura, ipotizzare la chiusura delle spiagge libere perché non si è in grado di assicurarne una corretta fruizione, sarebbe una resa, una presa d’atto che il pubblico non è in grado di gestire il bene comune”- dichiara Sebastiano Venneri, responsabile Turismo di Legambiente.