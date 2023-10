Taglio delle spese, l’anno finisce con la riduzione degli acquisti

L’alta stagione degli acquisti che sta iniziando vedrà un taglio delle spese da parte degli italiani. I consumatori prevedono di ridurre le spese nell’ultimo trimestre dell’anno, quello che comprende Black Friday e festività di Natale.

Cercheranno di far quadrare i conti cercando il risparmio. Per questo continueranno a comprare online, soprattutto sulle principali piattaforme, mentre in Italia non decolla il social commerce. Sono alcuni dei dati che vengono da un’analisi di Packlink, soluzione di delivery per l’e-commerce del gruppo Auctane, che ha svolto uno studio con Retail Economics, su più paesi, sulle previsioni d’acquisto e di comportamento dei consumatori per l’ultimo trimestre del 2023.

Le preoccupazioni economiche dei consumatori

I consumatori italiani fanno i conti con riduzioni di spesa e acquisti “omnichannel” che usano più canali, i negozi fisici e quelli online.

Sull’ultimo trimestre dell’anno pesano forti preoccupazioni economiche.

“Con più di nove consumatori italiani su dieci (91,3%) preoccupati per la situazione economica e l’avvicinarsi delle festività di fine anno, la stagione autunnale si preannuncia ancora una volta caratterizzata da prudenza e tagli di budget”, informa una nota.

L’inflazione rappresenta la prima preoccupazione per gli italiani al 36,1%, più della mancanza di risparmi (18,4%) o dei tassi d’interesse più alti (8,1%). Al secondo posto fra le preoccupazioni espresse alla domanda su cosa avrà maggior impatto sulle spese di alta stagione c’è la situazione economica generale (21,9%).

Taglio delle spese per oltre 6 consumatori su dieci

Rimangono alte le intenzioni di riduzione dei consumi.

“Più di tre consumatori italiani su cinque (66,1%) prevedono di ridurre le spese durante l’alta stagione, rispetto al 54% del 2022. Solo il 33,9% intende spendere normalmente durante il trimestre d’oro del retail”.

La riduzione dei consumi nel periodo di alta stagione, che comprende Black Friday e festività natalizie, riguarda il 66% degli italiani il 79% dei britannici (indagine su più paesi) con una media su otto paesi del 74%.

Il taglio delle spese riguarderà alcune categorie più di altre. A rischio sono soprattutto settori quali bricolage e giardinaggio (45,7%), giocattoli (42,5%) ed elettronica (38,7%): qui i consumatori prevedono di spendere meno rispetto allo scorso anno. Abbigliamento e beauty, invece, si manterranno stabili.

Gli acquisti online: dove?

Gli acquisti ormai sono omnicanale, fisici e online, mescolati fra loro.

I marketplace rimangono “protagonisti indiscussi dello shopping online degli italiani: il 65,4% dichiara di usare i marketplace generali (ad esempio Amazon) e il 38,4% quelli specializzati (es. Etsy, ManoMano)”.

Il social commerce invece non decolla ed è decisamente residuale: solo il 4% dei consumatori in Italia usa canali come Instagram e Tik Tok.

I vantaggi che i consumatori attribuiscono alle piattaforme sono soprattutto economici. Oltre la metà degli italiani, il 52,1%, cita come motivo d’acquisto innanzitutto i prezzi e le offerte più competitivi, il 38,6% la facilità di confrontare prodotti e prezzi e il 29,6%, avere un account che dia accesso alle offerte e una migliore esperienza di consegna (come Amazon Prime). Vantaggio da non sottovalutare, indicato dal 28,1% del campione, è la possibilità di consultare recensioni.

