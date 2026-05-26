Tassare aziende fossili e delle armi, la richiesta contro la crisi

Greenpeace Italia, Legambiente, Rete Italiana Pace Disarmo, Sbilanciamoci e WWF Italia chiedono una tassazione “strutturale e permanente” dei profitti delle compagnie di combustibili fossili e dell’industria militare

Tassare i profitti delle aziende fossili e delle armi, le uniche che si stanno arricchendo attraverso guerra e tensioni geopolitiche in Medio Oriente. “Mentre migliaia di persone muoiono in Medio Oriente e milioni di europei lottano con l’impennata dei prezzi di energia e combustibili, le compagnie petrolifere e delle armi stanno realizzando profitti da capogiro”. È quanto scrivono Greenpeace Italia, Legambiente, Rete Italiana Pace Disarmo, Sbilanciamoci e WWF Italia in una lettera congiunta inviata il 19 maggio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il documento affronta la crisi economica, sociale e ambientale scaturita dalle crisi geopolitiche. A catena queste si riversano sulla quotidianità dei cittadini, come accade con l’alto costo dei carburanti.

Prezzi dei carburanti, soluzioni tampone

E in relazione al caro carburanti è partita la nuova mobilitazione di Greenpeace Italia. Dallo scorso venerdì i volontari dell’associazione stanno infatti attaccando alle pompe di carburante di tutta Italia adesivi che denunciano le responsabilità di Giorgia Meloni e Donald Trump nell’aumento dei prezzi di benzina e diesel in Italia, causato dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran.

A fronte dei rincari di benzina e diesel, l’ultimo provvedimento del Governo ha di nuovo tagliato le accise in via emergenziale, ma questi interventi sono costosi (le cifre diffuse sono di 1,8 miliardi di euro per le varie azioni sulle accise, non risolutive) e non affrontano strutturalmente la dipendenza dalle fonti fossili.

«Mentre famiglie, lavoratori e imprese subiscono gli effetti della crisi energetica ed economica, il governo italiano opta per soluzioni tampone che non risolvono il problema, prolungano ancora la nostra dipendenza dai combustibili fossili e rinviano la transizione energetica, unica via di uscita per questa crisi – ha detto Simona Abbate, campaigner Clima di Greenpeace Italia – Da inizio marzo il governo ha speso 1,8 miliardi di euro per contenere i prezzi del carburante, soldi che andrebbero investiti nelle vere priorità del Paese come la sanità pubblica e la transizione energetica. I soli a trarre profitto da questa situazione sono le aziende di petrolio e gas, le aziende di armi, i rispettivi CEO e gli azionisti. Chiediamo al governo Meloni misure efficaci e strutturali contro l’aumento dei prezzi dell’energia, che potrebbero essere finanziate con una tassa permanente sulle aziende dei combustibili fossili e delle armi».

Tassare aziende fossili e delle armi

Greenpeace ha inviato le sue richieste alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera congiunta con Legambiente, Rete Italiana Pace Disarmo, Sbilanciamoci e WWF Italia in cui si chiede di “tassare i profitti derivanti dai settori responsabili della crisi climatica e che stanno facendo profitti sulla instabilità globale”.

Nella lettera le associazioni ricordano i costi umani della crisi climatica e la necessità di intervenire per fermare la crisi economica, energetica e ambientale, puntando a “ricostruire un’economia di pace che punti su diritti e sostenibilità: servizi pubblici, decarbonizzazione, welfare e sanità, tutela degli ecosistemi, non sulla corsa al riarmo. Punto centrale è la sicurezza energetica reale e concreta, che passa solo attraverso le fonti rinnovabili, non dai combustibili fossili”.

Ricordano inoltre che nel primo mese dall’inizio del conflitto in Iran, “le compagnie petrolifere dell’UE hanno realizzato circa 81,4 milioni di euro di extraprofitti ogni giorno solo grazie a benzina e gasolio, pari a circa 2,5 miliardi di euro di profitti aggiuntivi per il mese di marzo. Nel nostro Paese si sono registrati profitti straordinari per 10,4 milioni di euro al giorno, interamente dovuti all’aumento del prezzo del diesel, che ha visto un aumento del margine di profitto di 0,144 euro al litro. Per quanto riguarda il comparto militare, dal 2021 – anno precedente la guerra in Ucraina – al 2024, le prime 15 aziende italiane produttrici di armi hanno raddoppiato i propri utili (+97%), per un totale di 876 milioni di euro di maggiori profitti. Il 2025 è stato ancora più redditizio per il settore”.

In Italia una tassa sugli extra profitti del settore fossile e delle armi “garantirebbe un extra gettito di circa 4,5 miliardi di euro all’anno che potrebbero finanziare la transizione, scoraggiando al contempo ulteriori nuovi investimenti nel settore dei fossili”.

Le associazioni chiedono dunque “un pacchetto solido a breve termine per proteggere i consumatori dagli aumenti dei prezzi guidati dalle aziende e dalla speculazione nei mercati dell’energia, del cibo e degli alloggi, che abbia al suo centro l’attenzione al costo della vita delle famiglie a basso reddito; ciò dovrebbe essere completato da interventi di politica climatica a lungo termine per proteggere le persone da futuri shock dei prezzi”.

Chiedono una tassazione “strutturale e permanente” dei profitti delle compagnie di combustibili fossili e l’utilizzo dei benefici per alleviare la povertà energetica. Insieme a questa, chiedono una “tassazione strutturale e permanente dei profitti dell’industria militare e l’utilizzo dei benefici per finanziare il Sistema sanitario nazionale, garantendo così che parte delle ingenti risorse pubbliche impiegate nelle armi possano essere investite per migliorare la vita delle persone”.