Tensioni in Medio Oriente, la guerra pesa su viaggi e finanza familiare

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la guerra in Iran hanno un impatto sempre più pesante sulla vita quotidiana dei cittadini. Sui viaggi futuri o da programmare. Sulla situazione finanziaria familiare. Sulla qualità della vita. Sulla stessa salute mentale. Il 44% dei cittadini avverte un forte impatto sui viaggi (e il 26% un impatto moderato); il 38% sulla situazione finanziaria familiare (più il 43% che parla di un impatto moderato). Gli effetti delle tensioni in Medio Oriente si fanno sentire anche sulla salute mentale: il 23% avverte un forte impatto, il 32% un impatto moderato. Aumentano poi i timori per il costo della vita, la sicurezza europea, lo scenario globale. Nel quotidiano, aumentano i timori sui prezzi e sul costo della vita.

L’impatto del Medio Oriente sulla vita quotidiana

Un’indagine di Altroconsumo indaga se la situazione geopolitica in Medio Oriente abbia un effetto, e di quale portata, sulla vita quotidiana degli italiani e cosa i cittadini pensino del futuro, davanti a previsioni che già sono diventate prospettive concrete (e negative). Dalle ultime rilevazioni dell’Ue sulle previsioni economiche degli Stati membri emergono gli effetti della crisi geopolitica, con lo shock energetico che pesa su inflazione e crescita: la crescita media europea è vista al ribasso allo 1,1% e l’Italia è fanalino di coda con appena lo 0,5% di crescita del PIL. Quanto all’inflazione (e quindi all’aumento dei prezzi), è attesa a oltre il 3% nell’area euro.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente pesano soprattutto su viaggi e finanze, sulla situazione finanziaria familiare, sulla qualità della vita in generale e sulla salute mentale. C’è un generale peggioramento rispetto a un’indagine analoga svolta dall’associazione a febbraio. E ci sono aspettative più negative sul futuro, con una crescita del pessimismo.

A preoccupare, e molto, sono gli aumenti dei prezzi e quindi il costo della vita in generale, di energia e carburante. Ma non sono pochi neanche coloro che si dicono preoccupati o estremamente preoccupati di possibili limitazioni all’uso del riscaldamento e dell’auto o degli aumenti dei prezzi dei voli.

Cittadini esposti agli shock internazionali

All’Europa i cittadini chiedono un’azione più incisiva. Non c’è anti-europeismo. “Gli italiani – spiega Altroconsumo – chiedono piuttosto un’Ue più autonoma economicamente e dal punto di vista regolatorio, senza trasformarla necessariamente in una potenza militare globale”.

La maggioranza degli italiani ha inoltre scarsa fiducia nell’affidabilità degli Stati Uniti. “Il 52% pensa che l’Ue non dovrebbe restare alleata di Washington in politica internazionale e la grande maggioranza ritiene, infine, che l’Europa dovrebbe piuttosto rafforzare le relazioni commerciali con altri Paesi (78%) e all’interno del mercato europeo (85%)”.

Spiega Federico Cavallo, Responsabile Corporate Affairs & Public Relations: “Dall’indagine emerge un quadro in cui le persone sono esposte in modo significativo agli shock internazionali, con impatti ormai strutturali sul reddito disponibile, sulla qualità della vita e – addirittura – sul benessere psicologico. Oltre l’80% dei cittadini segnala un impatto almeno moderato sulla situazione finanziaria, dimostrando una diffusa consapevolezza degli effetti delle dinamiche globali”.

Per il responsabile di Altroconsumo, “sul piano delle politiche, i dati indicano chiaramente la necessità di misure di protezione mirate alle famiglie vulnerabili, interventi di contenimento dei prezzi nei settori essenziali e il rafforzamento della vigilanza contro pratiche scorrette. All’Unione europea i cittadini riconoscono un ruolo centrale, chiedendo integrazione economica e regolamenti a tutela dei loro diritti; emergono però aspettative più elevate sulle scelte di politica estera e sicurezza, dove prevale una preferenza per approcci diplomatici. In questo contesto, la richiesta dei cittadini di una maggiore autonomia strategica europea non è scontata e va tradotta in concreto: serve lavorare tutti insieme – sia a livello nazionale che comunitario – per proteggere meglio le persone dagli effetti delle crisi globali, difendere il potere d’acquisto e consolidare standard comuni capaci di rendere il mercato unico e la società europea più equi, coesi e resilienti”.