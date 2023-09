Trimestre anti-inflazione, il 28 settembre la firma. Codacons: rischio flop

Il patto sul trimestre anti-inflazione sarà firmato il 28 settembre. Secondo quanto scrive l’Ansa, “la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sigleranno il patto sul trimestre anti inflazione il 28 settembre alle 15, a palazzo Chigi, insieme alle associazioni aderenti della distribuzione, del commercio e dell’industria del largo consumo”.

Il patto sul trimestre anti-inflazione prevede di offrire, dal 1° ottobre al 31 dicembre, un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati, prezzi fissi e promozioni.

Trimestre anti-inflazione, il percorso

Il trimestre anti-inflazione era stato annunciato ad agosto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.

La misura, era stato detto, “prevedrà prezzi calmierati su una selezione di articoli rientranti nel “carrello della spesa”, attraverso diverse modalità, come l’applicazione di prezzi fissi, attività promozionali sui prodotti individuati, o mediante iniziative sulla gamma di prodotti a marchio come carrelli a prezzo scontato o unico”.

All’inizio però si era smarcata l’industria. Solo all’inizio di settembre è stata raggiunta l’intesa fra Ministero e industria di marca attraverso una lettera di intenti delle associazioni industriali, che hanno inoltre chiesto al Ministero uno specifico tavolo di lavoro interministeriale.

Nella lettera le associazioni industriali del largo consumo si sono impegnate a “chiedere alle proprie associate di valutare, nel rispetto della libera concorrenza e della strategia di ciascuna impresa e su base volontaria, di sviluppare, limitatamente al periodo di riferimento ottobre/dicembre 2023, iniziative di politica commerciale tese a contrastare l’inflazione dei suddetti prodotti, laddove sia ritenuto praticabile dalla singola azienda dal punto di vista della sua sostenibilità economica”.

Il trimestre anti-inflazione vedrà la partecipazione del “sistema Italia unito”, aveva commentato il ministro Urso. Ma le critiche non sono mancate da alcune associazioni dei consumatori che lamentano la mancanza di impegni precisi: non sono ancora chiari impegni, paniere di prodotti, adesione delle aziende, mentre i consumatori sono assenti dal patto.

Codacons: il paniere rischia di essere un flop

Oggi c’è una “data” ma proseguono le critiche. Il patto anti-inflazione del Governo, afferma il Codacons, rischia di essere un flop.

«A pochi giorni dall’avvio del paniere nessuno sa quali prodotti saranno inseriti al suo interno e soprattutto l’entità degli sconti – afferma il presidente Carlo Rienzi – I consumatori sono stati tenuti del tutto fuori dal patto, e nulla si dice circa i controlli sul rispetto dell’accordo che la logica vorrebbe fossero attribuiti alle associazioni dei consumatori. L’industria, poi, non ha preso alcun impegno concreto, limitandosi alla promessa di rivolgere un invito generico ai propri associati affinché aderiscano al paniere, scegliendo però in totale autonomia i prodotti da scontare e l’entità dei ribassi. A queste condizioni il paniere rischia di essere un flop e di non apportare benefici concreti alle famiglie in un momento in cui i prezzi di alimentari e carrello della spesa continuano a correre a ritmi ancora molto sostenuti».

