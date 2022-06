Truffe: colpiti 8,3 milioni di utenti nell’ultimo anno. 4 su 10 non denunciano

Secondo un’indagine di Facile.it, utenze luce e gas, carte di credito e telefonia mobile sono le aree più colpite dalle truffe, messe in atto nella maggior parte dei casi attraverso una mail. Il 41,5% di chi cade in trappola non denuncia la frode

Sono 8,3 milioni gli utenti che, negli ultimi 12 mesi, hanno subito una truffa nell’ambito di una delle principali voci di spesa familiare, con un danno economico stimato di oltre 3 miliardi di euro: questi i primi dati emersi dall’indagine realizzata per Facile.it dagli istituti mUp Research e Norstat.

Secondo l’analisi, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, il 7,1% dei rispondenti ha dichiarato di aver subito una truffa legata alle utenze luce e gas, il 6,5% nell’ambito delle carte elettroniche e il 5,2% nella telefonia mobile, mentre l’assicurazione auto/moto, da alcuni ritenuta una delle aree più a rischio, in realtà è quella che presenta, in percentuale, un minore numero di casi (1,4%).

Truffe, i canali più usati dai malfattori

Facile.it analizza anche i canali più utilizzati per portare a termine le frodi. Nel 45% dei casi le truffe sono passate attraverso un’email, nel 26% tramite SMS (31% nel caso dei conti correnti) e nel 21,5% da siti web fasulli (29% per le carte elettroniche).

L’indagine sottolinea, però, che ogni settore ha le sue specificità. Quando si parla di frodi nell’ambito delle utenze luce e gas, ad esempio, tra i canali più usati dai malfattori ci sono i finti call center (44%) e le visite porta a porta (31,3%).

La nuova frontiera delle truffe passa anche dai social network, particolarmente usati nell’ambito dei prestiti personali (15,9%), e dalle App di messaggistica istantanea, attraverso cui sono stati truffati, secondo le loro dichiarazioni, circa il 9% dei rispondenti.

Più di 4 su 10 non denunciano la truffa

Purtroppo, il 41,5% di chi cade in trappola non denuncia la frode; il dato arriva addirittura al 55,1% nella telefonia mobile e al 54,5% nei prestiti personali.

Ma per quali motivi? Secondo quanto emerso dall’indagine, tra i 3,4 milioni che non hanno denunciato la truffa subita, il 33% ha detto di non averlo fatto perché il danno economico era basso, mentre il 27% perché era certo che non avrebbe recuperato quanto perso. Per circa 800.000 individui, invece, vi è una ragione di natura psicologica: il 15,1%, infatti, ha dichiarato di essersi sentito ingenuo per esserci cascato, mentre il 9% non voleva che i familiari/conoscenti lo sapessero.

Inoltre il 4% dei truffati, a seguito della frode subita, si è addirittura trovato nel mezzo di problemi di natura legale.

«Abbiamo una spiccata tendenza a preservare la nostra reputazione – spiega il prof. Gianluca Castelnuovo, ordinario di psicologia clinica alla Cattolica di Milano e all’IRCCS Istituto Auxologico Italiano – per cui denunciare una truffa di questo tipo può significare per alcuni ammettere, a sé stessi e agli altri, che non siamo stati “furbi” a sufficienza per difenderci da un malfattore che ha agito comunque anche grazie alla nostra involontaria “complicità”».

Tra gli utenti si diffondono, però, alcune strategie di difesa dalle frodi. Il 43,2% dei rispondenti ha dichiarato di aver adottato alcuni semplici comportamenti, dopo aver subito la truffa, come ad esempio non rispondere a contatti sconosciuti o non dare informazioni sensibili a soggetti non verificati.

