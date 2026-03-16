lunedì 16 Marzo 2026

Uova di cioccolato, i rialzi di Pasqua (Foto Pixabay)

Uova di cioccolato, Codacons: per Pasqua rincari fino al 10%

Il calo dei prezzi del cacao non si riversa ancora sulle uova di cioccolato. Per la prossima Pasqua il Codacons segnala rincari fino al 10% e prezzi medi compresi fra 7 e 22 euro nella grande distribuzione. Per l’uovo di Pasqua artigianale servono 30-40 euro

16 Marzo 2026 Redazione

Sono in calo i prezzi del cacao ma ci sono ancora tensioni sui listini dei prodotti a base di cioccolato. E mentre s’avvicina la Pasqua, le associazioni dei consumatori cominciano ad analizzare i prezzi dei prodotti tipici – uova di cioccolato e colombe – per cercare di capire quanto spenderanno quest’anno gli italiani. Ancora una volta comprare un uovo di cioccolato sarà più costoso, anche se gli aumenti saranno più contenuti rispetto a quelli registrati nell’ultimo biennio. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato l’andamento dei prezzi al dettaglio dei dolci tipici pasquali.

Uova di cioccolato, rincari del 6-10%

“Nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10% – spiega il Codacons – Al chilo infatti il prezzo di un uovo di cioccolato di marca industriale può arrivare a superare nel 2026 i 77 euro, contro i 70 euro dello scorso anno”.

Naturalmente molto dipende dal peso, dalla marca, dalla linea – se si cerca un uovo per adulti o per bambini, con i personaggi dei cartoon o con un diverso tipo di regalo promesso al suo interno.

Il costo di un uovo di Pasqua nella grande distribuzione varia così dai 7 euro fino a 22 euro; per le uova di cioccolato artigianali, il prezzo medio oscilla fra i 30 e i 40 euro; per le uova “gourmet” si arriva a superare anche i 100 euro a pezzo.

Va meglio invece per i prezzi delle colombe. Quelle classiche rincarano di circa il 3% rispetto allo scorso anno con prezzi che variano da 5,40 e 15,90 euro. Quelle farcite invece costano di più: tra 8,50 e 19,90 euro – analizza il Codacons – Un giro d’affari quello delle uova di Pasqua e delle colombe che vale in Italia oltre 600 milioni di euro annui.

Cacao, quotazioni in calo

Nell’ultima parte del 2025 il prezzo del cacao ha cominciato a scendere, segnando meno 65% rispetto alle quotazioni record dell’anno precedente. I rincari delle uova di cioccolato, spiega il Codacons, ci sono nonostante le quotazioni del cacao siano dunque sensibilmente diminuite: oggi il prezzo medio sui mercati è di circa 3.300 dollari la tonnellata, contro il record di 12mila dollari di fine 2024, mentre a marzo 2025 le quotazioni erano attorno agli 8mila dollari la tonnellata.

Tuttavia, spiega l’associazione, “uova e prodotti dolciari a base di cioccolato venduti oggi nei negozi sono stati realizzati col cacao acquistato in precedenza dalle industrie alimentari a prezzi sensibilmente più alti rispetto a quelli odierni, e i produttori devono ancora smaltire le quantità di materia prima acquisite durante le quotazioni record: per questo motivo, nonostante il tonfo del cacao, i listini al dettaglio delle uova di Pasqua non hanno registrato alcuna diminuzione”.

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