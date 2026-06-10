Vacanze di fine scuola, a giugno partono in 16 milioni

Voglia di mare a fine scuola. Si parte al suono della campanella, con tante famiglie che si metteranno in viaggio a giugno, alla fine dell’anno scolastico, con partenze concentrate nella prima metà del mese e in direzione mare. Il “progetto vacanza” delle famiglie coincide con la chiusura della scuola per 16 milioni di italiani in partenza; fra questi, 4 milioni e 900 mila minori. Giugno del resto offre molte opportunità di viaggio e una maggiore attenzione ai costi.

Finisce la scuola, inizia la vacanza

L’indagine di Tecné per Federalberghi fotografa la vacanza di fine scuola di molte famiglie. Il 22,3% degli italiani ha aspettato la fine delle scuole per concedersi una vacanza a giugno.

La grande maggioranza (il 90,7% degli intervistati) rimarrà in Italia mentre il 9,3% sceglierà una località estera. La meta preferita per i viaggiatori che resteranno in Italia sarà di gran lunga il mare (50,3%), seguito dalla montagna (19,8%), dalle località d’arte (18,9%) e dai laghi (5,7%).

Per chi si recherà all’estero, vincono le grandi capitali europee (64,2%), seguite dal viaggio in crociera (14,5%) e dalle località marine in paesi esteri vicini all’Italia (10,4%).

La vacanza di giugno durerà circa sei giorni per una spesa media procapite di 468 euro. Le partenze saranno concentrate nella prima metà del mese: il 54,3% dei vacanzieri si metterà in viaggio entro il 15 giugno. Quasi il 74% si sposterà con la propria auto. Il giro d’affari prodotto da questo primo assaggio di vacanza estiva si aggira attorno ai 7,5 miliardi di euro.

Vacanza familiare

“È indubbio che siamo di fronte ad un movimento turistico dalla forte impronta familiare – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando i dati dell’indagine – La determinazione con cui i nuclei familiari e comunque i viaggiatori hanno programmato la propria vacanza è evidente anche dal fatto che le prenotazioni, secondo il nostro studio, sono state effettuate con almeno un mese di anticipo. Segno che oggi chi viaggia non vuole sorprese, pianifica in tempo utile, predilige tendenzialmente luoghi facilmente raggiungibili e ritiene essenziale evitare gli imprevisti”.

Per la vacanza di giugno, la casa di parenti e amici sarà la prima scelta per pernottare (32,6%) mentre il 26,3% andrà in albergo o in villaggio turistico. Durante i giorni di vacanza, le attività preferite saranno all’insegna della socialità: al primo posto i viaggiatori segnalano passeggiate (66,1%) ma non mancherà tempo da dedicare agli amici (49%), per pranzi o cene al ristorante (38,3%) e per escursioni o gite (37,2%).

Fra gli intervistati che non andranno in vacanza, il 50,3% ha rivelato di non partire per motivi economici; il 25,1% per motivi familiari e un altro 23,8% perché partirà in un altro periodo.

“L’indagine rivela una crescita rispetto al 2025 – evidenzia il presidente di Federalberghi – Credo che questo dato vada letto come un’opportunità per il nostro comparto di valorizzare il periodo di giugno, considerandolo già integrato in una stagione turistica piena, non solo come anticipo sull’estate. In prospettiva, le vacanze di fine scuola possono diventare un motore stabile di sviluppo”.