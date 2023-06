Vendite al dettaglio, Consumatori: le famiglie spendono di più per comprare di meno

Il fattore cruciale è l’andamento delle vendite al dettaglio: aumentano in valore e diminuiscono in volume. Per questo le associazioni dei consumatori continuano a ribadire che si spende di più per comprare di meno. Alimentari compresi.

Le vendite al dettaglio, spiega il Codacons, continuano a crollare, i prezzi pesano come un macigno sulla spesa e cambiano le abitudini delle famiglie che sempre più spesso, non a caso, cercano di risparmiare nei discount – il cui aumento di vendite su base annua è del 9,2%. “Italiani a dieta forzata”, commenta l’Unione Nazionale Consumatori. “Segno evidente delle difficoltà crescenti delle famiglie nel fare i conti con il caro-vita”, dice Federconsumatori. Che punta l’attenzione sull’aumento di un consumo “consolatorio” ma pericoloso: il gioco.

Codacons: le famiglie cambiano abitudini

Caro-prezzi e inflazione hanno un impatto devastante, commenta il Codacons, “con le famiglie che cambiano fortemente le proprie abitudini, acquistando sempre meno ma spendendo sempre di più”.

Il meno 4,8% di vendite in volume, meno 5,4% per gli alimentari, significa, spiega l’associazione, “che, al netto dell’inflazione e considerata la spesa per consumi delle famiglie, gli acquisti calano in volume per complessivi 36,3 miliardi di euro annui, con una minore spesa pari in media a -1.404 euro su base annua a famiglia”.

«I prezzi ancora a livelli elevatissimi per beni primari come alimentari e carrello della spesa incidono sulle vendite al dettaglio e sulle abitudini degli italiani, che si riversano in massa presso i discount alimentari, esercizi che segnano un incremento delle vendite del +9,2% ad aprile», afferma il presidente Carlo Rienzi.

Unc: italiani a dieta forzata

«Gli italiani restano a dieta forzata – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Anche se per una volta su base congiunturale le vendite alimentari vanno meglio di quelle non alimentari, cosa inevitabile dopo mesi di digiuno visto che l’abitudine di mangiare non è ancora tramontata, su base annua prosegue il calo delle vendite alimentari in volume che dura ininterrottamente da gennaio 2022».

«Traducendo in euro il calo dei volumi consumati del 5,4% su aprile 2022, è come se le spese alimentari per una famiglia media fossero scese su base annua di 305 euro a prezzi del 2021 – prosegue Dona – Cifra che sale a 415 euro per una coppia con 2 figli, 375 per una coppia con 1 figlio. Se consideriamo le spese non alimentari la riduzione per una famiglia media è di 708 euro, per un totale di 1013 euro».

Federconsumatori: aumenta il gioco, “consumo consolatorio” ma allarmante

I dati dell’Istat sulle vendite al dettaglio, commenta Federconsumatori, “sono lo specchio di quanto sta avvenendo nel nostro Paese sul fronte degli acquisti e delle rinunce delle famiglie” costrette a consumare meno spendendo di più. Fra le rinunce che l’associazione continua a segnare, c’è una riduzione dei consumi di carne e pesce, la ricerca di offerte, sconti e acquisti prossimi alla scadenza (che ormai coinvolge un cittadino su due), l’aumento degli acquisti nei discount e l’eliminazione di “golosità e piccole eccezioni” che prima si tendeva a concedersi.

Federconsumatori sottolinea però un altro dato: l’aumento della spesa degli italiani per il gioco.

“Allo stesso tempo – dice infatti l’associazione – preoccupa la crescita di alcuni consumi “consolatori”, dettati proprio dalle rinunce e dalla ricerca effimera e illusoria di voglia di rivalsa. Il primo tra questi e sicuramente il più allarmante, è il gioco: la spesa degli italiani per tale voce è stata nel 2022 di 19,6 miliardi di euro, in crescita del 28% rispetto al 2021 (15,4 miliardi di euro). Una tendenza a cui contribuisce anche la sempre maggiore diffusione di piattaforme di gioco online”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!