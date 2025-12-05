Vendite al dettaglio, Istat: a ottobre più 1,3% in valore ma stazionarie in volume

A ottobre 2025 le vendite al dettaglio tornano a crescere, in valore rispetto a settembre, dopo due mesi di cali. L’aumento riguarda sia in prodotti alimentari sia quelli non alimentari. Nel confronto annuale le vendite aumentano in valore mentre rimangono stazionarie in volumi. E l’aumento più rilevante fra i canali distributivi riguarda la crescita del commercio online. Il quadro di fondo dell’Istat riguarda le vendite al dettaglio di ottobre 2025.

Più 1,3% sull’anno ma stazionarie in volume

Rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio segnano una crescita sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,5% e +0,4%). L’aumento riguarda tanto i beni alimentari (+0,5% in valore e +0,7% in volume), quanto quelli non alimentari (+0,4% in valore e in volume).

Su base tendenziale, a ottobre 2025, le vendite al dettaglio registrano un aumento dell’1,3% in valore mentre in volume non subiscono variazioni. L’andamento è analogo in valore sia per le vendite dei beni alimentari (+2,3%) sia per quelle dei non alimentari (+0,5%): in entrambi i settori i volumi restano invariati.

Fra i beni non alimentari, l’aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria, cura della persona (+4,2%), mentre il calo più consistente c’è per Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-2,2%). Rispetto a ottobre dello scorso anno, le vendite al dettaglio sono in aumento per tutte le forme distributive, salvo i piccoli negozi. Da segnalare l’aumento delle vendite per la grande distribuzione e il commercio elettronico (+4,6%) come pure i dati dei discount alimentari (+3,3%).