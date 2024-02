Nel complesso del 2023 le vendite al dettaglio aumentano del 2,8% in valore ma diminuiscono del 3,7% in volume. Consumatori: gli italiani spendono di più per comprare e mangiare di meno

Vendite al dettaglio, Istat: nel 2023 più 2,8% in valore ma meno 3,7% in volume (Foto Pixabay)

Nel 2023 le vendite al dettaglio aumentano in valore ma scendono in volume. “Nel complesso del 2023 le vendite al dettaglio in valore crescono del 2,8% rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto alla componente dei beni alimentari. Flettono, invece, i volumi (-3,7%), con andamenti sostanzialmente analoghi per alimentari e non alimentari”.

È quanto evidenzia oggi l’Istat fotografando l’andamento delle vendite al dettaglio nel 2023 e a dicembre dello scorso anno. Sempre sul totale del 2023 crescono dell’8,2% le vendite in valore nei discount di alimentari.

Per i Consumatori il dato è unico: gli italiani spendono di più per comprare, e mangiare, di meno. Le variazioni tendenziali del 2023 indicano infatti un calo dei volumi degli alimentari del 3,9%.

Vendite al dettaglio, volumi giù

A dicembre 2023 le vendite al dettaglio diminuiscono su base mensile dello 0,1% in valore e dello 0,5% in volume. Sono in diminuzione le vendite dei beni alimentari in valore e in volume (rispettivamente -0,2% e -0,9%) e quelle dei beni non alimentari in volume (-0,2%), mentre sono stazionarie quelle in valore.

Nel confronto annuale, sempre a dicembre 2023 le vendite al dettaglio aumentano dello 0,3% in valore e registrano un calo in volume del 3,2%. Le vendite dei beni alimentari crescono del 2,2% in valore e diminuiscono del 3,5% in volume; quelle dei beni non alimentari calano sia in valore (-1,1%) sia in volume (-3,0%).

La flessione sui beni non alimentari riguarda quasi tutti i prodotti. Le uniche voci in aumento (in valore) sono i Prodotti di profumeria, cura della persona (+4,3%) e, di poco, foto-ottica, pellicole e strumenti musicali, cartoleria libri giornali e riviste (rispettivamente più 0,3% e più 0,2%) mentre registrano il calo più consistente Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-4,1%).

Codacons: il caro prezzi affossa le vendite al dettaglio

Sulle vendite al dettaglio del 2023, commenta il Codacons, si abbatte l’effetto caro-prezzi, con la spesa delle famiglie fortemente influenzata dai rincari dei listini.

La riduzione in volume del 3,7%, accompagnata dall’aumento in valore del 2,8%, significa che “al netto dell’inflazione e considerata la spesa per consumi delle famiglie, gli acquisti sono calati in volume in media di -1.166 euro su base annua a nucleo”.

«In parole povere, gli italiani hanno speso di più per acquistare meno – afferma il presidente dell’associazione Carlo Rienzi – e questo a causa dei pesanti aumenti che si sono abbattuti sui prezzi al dettaglio in tutti i settori, e che hanno impoverito le famiglie costringendole a tagliare gli acquisti anche per beni primari come gli alimentari, le cui vendite in volume sono scese del -3,9%».

UNC: nel 2023 italiani hanno mangiato il 3,9% in meno del 2022

Rispetto al 2022, spiega allora l’Unione Nazionale Consumatori, le spese alimentari per una famiglia media scendono di 225 euro a prezzi del 2022, quelle alimentari di 621 euro. Una coppia con due figli compra 314 euro in meno di cibo; una famiglia con un figlio spende 284 euro in meno per mangiare.

Per Massimiliano Dona, presidente dell’associazione, «gli italiani stringono la cinghia per far fronte all’inflazione, riducendo le quantità acquistate, persino per gli alimentari, finendo per mangiare nel 2023 il 3,9% in meno rispetto al 2022. Un dato allarmante e preoccupante».

