Viaggi di Pasqua, i costi dei trasporti sono alle stelle

Viaggiare a Pasqua costa caro. Quest’anno sui viaggi di Pasqua si abbattono rincari a doppia cifra. Che si viaggi in treno, in aereo, in pullman, gli aumenti sono considerevoli soprattutto se si confronta il viaggio nel periodo pasquale (quindi a cavallo fra il 3 e il 6 aprile) e quello di un analogo fine settimana di marzo (6-9 marzo). Le date sono quelle scelte da Federconsumatori per monitorare i costi dei trasporti per il periodo pasquale, che quest’anno cade in un clima di forti tensioni geopolitiche (c’è la guerra in Medio Oriente) ed economiche. I problemi di sicurezza si sommano ai costi che sono al rialzo e che, specialmente per i voli, hanno raggiunto “picchi davvero impressionanti”.

Così appunto Federconsumatori. Il quadro di fondo stima partenze pasquali per una famiglia su sette (pari a circa 3,8 milioni di famiglie) che trascorrerà il periodo fuori casa; oltre il 96% resterà in Italia, approfittando dell’ospitalità di amici e parenti, oppure scegliendo soluzioni low cost in b&b, agriturismi o appartamenti in affitto. In viaggio ci saranno lavoratori e studenti fuori sede, come ogni anno alle prese con i rincari festivi dei viaggi.

Federconsumatori chiede un intervento delle autorità per “garantire un accesso equo alla mobilità e arginare la speculazione sui prezzi dei trasporti in occasione delle festività”.

Auto, treni, voli: i rincari sui viaggi di Pasqua

Come spostarsi? I rincari sui viaggi di Pasqua si abbattono su ogni mezzo di trasporto. Chi partirà in auto deve mettere in conto un aumento di costi, rispetto a Pasqua dello scorso anno, di circa il 4% per la benzina e del 26% per il diesel, nonostante il taglio delle accise per Federconsumatori “completamente eroso da aumenti e fenomeni speculativi”.

Gli aumenti non mancano anche per chi sceglie di viaggiare diversamente: nel confronto con il 2025, a Pasqua, i costi dei voli per le tratte monitorate sono aumentati in media del 23%, con picchi di oltre l’80% (Milano – Londra) e del 73% (Milano – Parigi). Nel periodo di Pasqua, viaggiare in treno costa l’11% rispetto al 2025.

Da marzo ad aprile, decolla il prezzo del weekend

Le differenze maggiori ci sono soprattutto fra i costi dei biglietti durante le festività e quelli applicati nei periodi immediatamente precedenti. L’Osservatorio Federconsumatori ha confrontato i prezzi per un viaggio nel weekend di Pasqua con quelli di un weekend ordinario a marzo (Qui tutti i risultati del confronto).

Ci sono aumenti significativi su tutte le principali tratte. In particolare, i costi dei viaggi in treno aumentano mediamente del +47%, con picchi fino al +65% (Milano-Bologna). Sulla direttrice verso Napoli, l’Alta velocità da Roma rincara del 51% e da Milano del 58%.

Non va molto meglio per i voli. I costi delle tratte nazionali – analizza Federconsumatori – aumentano del +67% (con un picco del +131% per la tratta Torino-Palermo) e quelli dei voli internazionali del +62%. Rispetto a un weekend di marzo, andare a Parigi per Pasqua comporta rincari dei voli del 94% andata e ritorno partendo da Roma e dell’85% partendo da Milano; verso Amsterdam i rincari sono rispettivamente del 77% e del 59%; verso Lisbona del 70% e del 73%.

Il viaggio in pullman risulta ancora il più economico, ma è quello che registra i rincari più elevati. In media i biglietti monitorati aumentano del +72%. L’aumento più alto si registra sulla tratta Roma-Cosenza, che a Pasqua ha una tariffa più elevata del +112% rispetto a un weekend di marzo.

“Maggiorazioni spropositate”

“Ogni anno denunciamo queste maggiorazioni spropositate e ingiustificate, ma ancora non si è deciso di porre dei limiti – denuncia Federconsumatori – A pagarne le conseguenze sono i cittadini, specialmente lavoratori e studenti che si trovano lontano da casa e che vorrebbero trascorrere le festività in famiglia. Conoscendo queste dinamiche molti si sono organizzati da tempo, prenotando il biglietto con largo anticipo, per spuntare le tariffe migliori, ma non sempre è possibile! Per questo riteniamo che, in una fase di rincari come quella attuale, è arrivato il momento di porre un faro su questi sovrapprezzi, che spesso si accompagnano speso a ritardi e disservizi”.