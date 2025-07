Viaggi in treno, cantieri in vista: si allungano i tempi di percorrenza

Questa estate i cantieri allungheranno i tempi di percorrenza di chi viaggia in treno sull’Alta Velocità. Il Codacons calcola fino a 110 minuti in più da Roma a Milano. L’AD del Gruppo FS: interruzioni pianificate durante il periodo estivo “per ridurre gli impatti su pendolari e lavoratori”

Questa estate i cantieri allungheranno i tempi di percorrenza di chi viaggia in treno. E renderanno competitivi aerei e pullman, afferma il Codacons, che stima per l’Alta velocità Roma-Milano un aumento di circa 110 minuti in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza. Altri aumenti del tempo di viaggio ci saranno per i Frecciarossa che collegano le principali città italiane.

Una risposta indiretta viene dall’Amministratore delegato del Gruppo FS Stefano Donnarumma, intervistato da Milano Finanza.

L’AD ha spiegato: «Le principali interruzioni vengono pianificate durante il periodo estivo per ridurre gli impatti su pendolari e lavoratori e garantire percorsi alternativi con limitato impatto su tempi medi di percorrenza».

E ha evidenziato che i disagi arrivano anche da fattori esterni, come le ondate di calore che «causano malfunzionamenti elettrici ed elettronici diffusi non solo alle infrastrutture ferroviarie, ma anche alle reti elettriche cittadine piuttosto che ai sistemi aeroportuali e di telecomunicazioni», incendi, presenza di estranei sulle linee ferroviarie.

FS: lavori, cantieri e progetti

Intervistato dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, l’AD Donnarumma, ad un anno dalla sua nomina, ha spiegato come l’attuale situazione della rete ferroviaria italiana sia il risultato di un’intensa fase di trasformazione del Gruppo FS: «Sono attivi in media 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione della rete e circa 700 per nuove opere. Un numero così elevato di cantieri sulla nostra rete non si era mai visto prima e questo è dovuto alla sovrapposizione delle opere Pnrr con gli ordinari interventi di manutenzione».

Il contesto, ha spiegato l’AD, è caratterizzato da «un numero di cantieri e da una mole di investimenti senza precedenti: un’opportunità per il Paese e una sfida per il Gruppo FS che, per svolgere tali attività, dovrà necessariamente chiudere alcune linee e riprogrammare alcuni collegamenti con deviazioni di percorso e allungamenti dei tempi di viaggio. Ogni dettaglio dei lavori programmati è stato studiato con cura per minimizzare gli inconvenienti temporanei e massimizzare i benefici a lungo termine».

FS ha messo in campo strumenti informativi per i passeggeri. Mentre sul fronte del trasporto locale, l’AD ha spiegato che a oggi sono stati consegnati 885 nuovi treni tecnologicamente avanzati e con un minore impatto ambientale. «Un numero destinato a crescere poiché, con le ulteriori consegne previste fino al 2027, Regionale potrà contare su 1.061 nuovi convogli, pari all’80% dell’intera flotta rinnovata, per un investimento complessivo di sette miliardi di euro. Nel 2027, inoltre, il 95% dei treni del Regionale sarà bike friendly, consolidando così l’impegno di Regionale verso una mobilità più sostenibile».

Codacons: viaggi in treno, agosto di disagi

Secondo il Codacons, sarà “un agosto di disagi” per turisti e cittadini che si sposteranno in treno. “L’apertura dei cantieri legati al Pnrr, infatti, determinerà un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell’alta velocità, con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività”, spiega l’associazione. Il Codacons ha analizzato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su alcune tratte molto usate da viaggiatori e turisti, mettendo a confronto diversi mezzi di trasporto: treni, aerei e pullman.

Per andare da Roma a Milano il 12 agosto con un Frecciarossa, nel periodo di apertura dei cantieri, serviranno da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza che partono da 2 ore e 59 minuti per coprire la tratta – spiega il Codacons – Il biglietto più economico, a seconda degli orari di partenza, va da un minimo di 37,90 euro a un massimo di 94,90 euro. Chi opta per l’aereo per effettuare la stessa tratta spende invece un minimo di 44 euro per il biglietto, con un tempo di viaggio di poco superiore a 1 ora (1 ora e 10 minuti). Ancora più economico il pullman, il cui biglietto parte da 17 euro per una durata di viaggio di circa 7 ore e 30 minuti.

Sulla Milano-Napoli ci vorranno circa 2 ore in più per raggiungere Napoli partendo da Milano (dalle attuali 4 ore e mezza alle 6 ore e mezza circa di agosto), con i prezzi dei Frecciarossa che vanno da 40,90 a 92,90 euro a seconda degli orari di partenza. Viaggiando in aereo bastano 38 euro e 1 ora e 20 minuti di viaggio, mentre se si sceglie il pullman il biglietto parte da 28 euro ma serviranno almeno 9 ore per coprire la tratta. Sulla Roma-Firenze, calcola ancora il Codacons, la durata del viaggio in Alta Velocità ad agosto si allunga da mezz’ora a 60 minuti in più, mentre il costo minimo del biglietto va da 19,90 a 50 euro. In aereo servono 50 minuti e il biglietto parte da 72 euro.